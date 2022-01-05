北京文化消费季创新出彩

日前，第九届北京惠民文化消费季落下帷幕，自2021年9月以来，累计举办活动超3万场，线上线下参与人次18.46亿，直接消费金额89.5亿元，在传播文化消费理念、引导文化消费意愿、激励文化消费行为、助力文化创新发展方面交出了亮眼的成绩单。

历经9年，北京惠民文化消费季活动已成为北京文化消费领域一大盛事，也是北京文化消费发展趋势的“风向标”。9年来，北京的文化发展土壤日益肥沃，文化消费形式更加多元，人们可以享受的文化大餐越来越丰盛，不断出“新”成为它的鲜明特征。

紧跟消费新趋势

“北京惠民文化消费季已连续举办9年，并且每一年都有创新。”北京市国有文化资产管理中心副主任赵恩国在接受本报记者采访时表示，近两年，受新冠肺炎疫情影响，影院、剧院等线下文化消费场所受到较大冲击，但与此同时，“宅经济”兴起，数字消费不断扩大，为文化消费带来了新的机遇。

据介绍，顺应数字消费趋势，2021年消费季探索推出了一些线上联合活动，例如，联合保利影业、王府井大厦等20余家影院、60余家书店，线上发放代金券、联名卡，助力消费者更多聚焦场景消费；文化品牌周联合高德地图推出线上“高德指南”，覆盖国内300多个城市吃住行游购娱全品类热门推荐，并推出消费季专属百元打车补贴券包等。统计数据显示，消费季期间，线上活动共计24219场，较往年大幅增长，线上浏览量18.32亿人次，占总参与人数99%，线上文化消费额占比近80%。

北京市文化消费研究课题组专家、中国传媒大学教授范周指出，通过对网络游戏、网络视频、在线阅读领域的北京、上海、广州、深圳4个城市用户数量对比发现，北京市数字文化消费蓬勃发展，在线文化需求持续扩大，领先于其他3个城市的文化数字消费情况，正在形成数字文化消费圈。

近年来，北京在文化消费领域已开展一系列探索和创新，包括创设惠民文化消费季、发放惠民文化消费电子券、评选北京文化消费品牌榜等，为全国文化消费促进工作树立了标杆、创造了经验。

提供文化新看点

2021年国庆假期第一天，北京中学生殷瑞新和同学们相约去石景山游乐园，一是为了去玩游乐设施，二是因为那里正在举办“刘慈欣科幻漫画宇宙沉浸展”。近1200平方米的沉浸展生动再现了刘慈欣科幻漫画中的经典场景，现场的科技互动装置让同学们有了极强的沉浸感和体验感。“我们都是刘慈欣科幻小说的粉丝，这个展满足了我们的想象。”殷瑞新兴奋地表示。

“刘慈欣科幻漫画宇宙沉浸展”是2021年北京惠民文化消费季活动中的“首展”之一。

在第八届惠民文化消费季中提出“首”发品牌效应的基础上，本届继续深挖打造“首店、首牌、首秀、首发”的“四首”经济。初步统计，本届消费季期间，包括“刘慈欣科幻漫画宇宙沉浸展”在内的“四首”活动达20余项。例如，四合院艺术节、北京首届国际大学生音乐季、2021凹凸首届潮流艺术等“首届”活动亮相；遇见博物馆线下展馆等新店开业；北京时装周首秀“美好时光”国风大秀；遇见敦煌·光影艺术展全球首展等。

“四首”经济在挖掘消费潜力、激发市场活力、提升创新动力、增强品牌吸附力方面发挥了重要作用，成为增强北京文化创新供给的重要内容。以“刘慈欣科幻漫画宇宙沉浸展”为例，它的入驻，为北京老牌游乐场石景山游乐园带来了许多新客源，也让这一北京游乐地标有了新看点。此外，“四首”经济的发展也能反映出北京文化消费市场状况。据统计，2021年上半年，434家首店落地北京，数量已超过2020年全年的落地数。

探索发展新模式

《2021年北京市文化消费报告》指出，文化消费活动带动了文化市场回暖，以惠民文化消费季活动为例，文化消费季举办3个多月，月均个人文化消费金额大于500元的消费者比例较2020年上升。同时，范周还提出建议，下一年文化消费活动应该更加下沉到16个区，并在夜间文旅、老年消费等方面加大活动的供给力度。

2021年9月，北京印发《北京培育建设国际消费中心城市实施方案》，力争到2025年率先建成具有全球影响力竞争力和美誉度的国际消费中心城市；《北京市“十四五”时期文化和旅游发展规划》中，共26次提及“消费”，并提出北京进入“品质文旅消费时代”。

赵恩国介绍，经过多年的培育与发展，北京的文化消费展现出较强的韧性，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，仍然保持总体增长。“下一步，‘升级’将是北京文化消费的重要任务和方向。”赵恩国说，2022年北京将举办第十届惠民文化消费季，十年磨一剑，如何引导好文化消费趋势，并不断增加文化市场容量，离不开新业态、新产品和新模式，包括重点商圈的建设、重点文化产品的创作以及文化与科技、旅游等领域的融合发展。

2021年，作为文化空间集群“书香秀带”的运营方，首开文投新华第一次参与惠民文化消费季品牌周全民阅读惠及大戏看北京活动。通过参加此次活动，出版社、文化公司、文化内容公司和实体书店之间形成联动，同时，通过线上直播的方式，吸引很多观众走进“书香秀带”，进行文化消费。像首开文投新华这样的文化企业越来越多，它们正通过创新方式促进文化消费。