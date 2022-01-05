推进“绿色快递”势在必行

推进快递包装可循环已成为可持续发展的“必做题”，促进“绿色包装”势在必行。随着快递行业的发展，快递带来的物料消耗和污染等问题日益严重。国家邮政局数据显示，2021年全国快递业务量超过1000亿件。由此产生的快递包装废弃物既造成浪费也污染环境。

推进快递包装绿色化，国家持续发力。2019年初，国家邮政局开始推动实施“9571”工程，对电子运单使用率、不再二次包装率、循环中转袋使用率提出了明确目标。2020年实施的“9792”工程，给快递包装回收提出了更高的要求。国家的持续努力也取得了显著效果，据统计，电子运单基本实现全覆盖，瘦身胶带封装比例达到95%，电商快件不再二次包装率达到70.1%，循环中转袋使用率达到91.5%，在营业场所设置了7.6万个包装废弃物回收装置。

为了加快推进可循环快递包装规模化应用，国家发展改革委办公厅、商务部办公厅和国家邮政局办公室日前发布《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》，提出通过开展试点，探索形成一批可复制、可推广、可持续的可循环快递包装规模化应用模式；推广一批使用方便、成本较低、绿色低碳的可循环快递包装产品；促进可循环快递包装使用规模和比例明显提升，使用范围逐步扩大，投放和回收基础设施不断完善，回收方式更加丰富有效，调拨运营网络基本健全。

推进可循环的快递包装无法一蹴而就。尽管推进快递包装绿色化取得了一定成效，但是与全国快递行业的体量相比，当前促进“绿色快递”发展仍然面临着可循环快递应用成本高、回收调拨运营难、个人消费使用意愿不高、产品标准化水平低等问题。解决快递包装的污染和浪费问题不仅是一个部门或者一部分人就能完成的，还需要生产企业、物流企业和消费者多方发力，协同共治，共同保护我们的地球家园。