北京1月2日新增4例境外输入确诊病例

北京卫健委通报，1月2日0时至24时，无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增4例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院2例。

确诊病例1：中国籍，1月1日从瑞典到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，1月2日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：中国籍，1月1日从瑞典到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，1月2日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例3：中国籍，2021年12月9日从英国出发经瑞典，12月11日到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2022年1月1日报告核酸检测结果为阳性，1月2日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例4：中国籍，2021年12月29日从泰国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2022年1月2日报告核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。