盯上肠道的“减肥”险招

谁能想到，水和咖啡可以“疗”肠？

这类名为“肠疗SPA”的养生项目，是把温水、咖啡等液体从肛门注入消费者肠道内，以此达到商家声称的“排毒减肥”的效果。

29岁的杨虹，虽然只是偶尔会轻微便秘，但“看了那么多‘肠疗’的好评”，决定去试试。

整个过程大约半小时，杨虹没有体会到太多的不适感。一根管子进入肛门后，温水便开始涌入肠道。和医院灌肠不同的是，管子另一端连着一块彩色的屏幕，显示水量、水温和时间。画面里，她可以看到仪器里涌出来的温水如何在自己的肠道内流动，最后像溪水冲走“泥巴”一样排除宿便。

“视觉上很重口味，但心里又有点舒适。”杨虹找不到一个合适的词来概括这次经历，不过，她有一种强烈的掌控感。

最小的13岁，“安全液体”灌肠

某互联网团购平台显示，仅北京一地，就有10多家明确提供“肠疗SPA”服务的店铺。其中，部分店铺挂有平台认证的银牌标识。据该平台公布的挂牌规则，银牌是根据门店产品丰富度、顾客满意度和交易热度等综合计算获得。

“肠疗SPA”和医院灌肠有什么区别？一家店铺的宣传信息显示：医院采用一些化学试剂，不仅容易有依赖性，而且安全性差，发生事故的风险较高；而美容院使用的机器舒适性强，安全的液体也不会让人产生依赖性。

互联网上的体验笔记、消费评价里，肠疗机出镜率很高。这是一台呈C状的设备，消费者躺在机器里面，在正对着的屏幕里可以看到灌肠的全过程。

中青报·中青网记者联系到一家销售商用肠疗机的代理商，该代理商告诉记者，肠疗机一台2万元左右，使用培训也不会耗时很久，“安装加培训基本上一天搞定”。他透露说，“综合下来，一次肠疗成本大概20元钱左右。”

在北京市朝阳区一栋居民楼内，记者找到了一家“肠疗SPA”店。 据店家介绍，他们使用的“安全液体”是“纳米小分子水”。一款标价388元的“肠疗”套餐中，除了30-35分钟的“纳米小分子水”灌肠外，还有15分钟的益生菌水灌肠。

店家建议记者，“首次清理肠道连做3天，之后可以每2到3周一次。”很多顾客连做3次，就减重7斤左右。

还有店铺用到的“安全液体”是“矿化小分子水”。至于“矿化小分子水”和普通水的区别，一位客服回应记者称，“这是机器厂家研制的，没有做过具体的对比。”

“这就是伪概念。”广东医科大学附属医院减肥门诊副主任医师陈文璞在接受记者采访时说，矿物质分类极多，是否真的加入矿物质暂且不谈，如果没有明确是何种矿物质，效果也就无从说起。

“讽刺的是，若钙离子含量过高，反而会加重使用者的便秘。”他说。

陈文璞表示，灌肠实际上是一种医学治疗手段，通过导管自肛门经直肠插入结肠灌注液体，以此通便排气。灌肠治疗法有明确的适应症，多用于肠梗阻或者严重便秘的患者。

但是，多个“肠疗SPA”店的客服称，来的“年轻人很多”，不少是为了“排毒减肥”。一家店主印象中，他们最小的客户“13岁”。

电商平台上“大而全”的灌肠供应链

在多个电商平台上搜索“肠疗”“灌肠”等关键词，可以找到家用灌肠袋、灌肠溶液等肠疗链上的各式所需。

而在这海量的选择中，记者发现，温水只是灌肠的“初代产品”。一家店铺提供益生菌、绿茶粉、咖啡等多种溶液供灌肠者使用，售价在几十元到上千元不等。比如，客服在介绍“纯植物绿茶粉”时称，“灌肠绿茶粉有修复肠黏膜的功效，纯植物提取没有任何的添加剂和依赖性。”

在这里购买“灌肠套餐”的消费者，需要自己完全掌握灌肠时间、速度、水温以及水压。“灌入速度可自行控制，放慢速度灌入有利于时长忍耐”，上述店铺的客服表示，“实验发现，从肠道清除宿便后，灌肠者体重可下降1-15公斤。”

北京朝阳医院普外科主治医师曾维根曾解释说，灌肠能够促进排便，但只适用于非常严重的便秘，靠此无法达到减肥或者美容养颜的功效。

然而，貌似立竿见影的效果，仍然让不少人趋之若鹜，有的微商甚至专门建了“打卡群”。

一名自称“抗衰老专家”的博主在微信群中，每天凌晨2点55分起床跑步，随后带领产品分销商和其他群成员进行咖啡灌肠。在该博主的“知识分享”中，咖啡灌肠不仅可以“美容养颜”，甚至可以解决发烧、过敏性皮炎、糖尿病、血压高等多种问题。

针对群内成员反映的“心慌”“恶心”“失眠”等症状，该博主的“解释”颇有画面感：“这是因为肚子里的腐败菌在作最后挣扎，他们大声呼唤，请不要把我弄出体外，我要继续在你的体内增殖、破坏你的细胞。所以，当他们被驱赶时，他们会让你痛苦，让你睡不着觉，让你放弃。”

这种“解释”没有说服陈文璞医生。在他看来，咖啡里含有的咖啡因，极易对脆弱的肠道产生刺激，促进肠道蠕动，导致机体水电解质紊乱，甚至会对身体产生不可恢复的损害。

中国人民解放军总医院营养科副主任医师王思平表示，临床上从来没有使用过或者听说过咖啡灌肠疗法。他同时表示，直肠黏膜会吸收咖啡因，至于治疗作用，他认为这一说法没什么道理，“谈不上什么治疗效果”。

医疗行为成美容养生项目，危险重重

不仅可以“全自助”，实体店里也有“半自助”服务。

“安全保护隐私”正是一些商家宣传点：消费者不仅可以看到肠道内废物的排出，甚至可以自主操作“肠疗”机，不用工作人员在场。

一家主打自助“肠疗”店铺的工作人员告诉记者，即便是第一次来店的顾客，也可以自己将肠疗机的管道塞进肛门，“这不是难事啊。如有需要，我们再帮忙。”

这让专业人士忧心忡忡。“医院都不敢确保侵入性操作的绝对安全，更何况没有医师从业资格证的美容师和消费者？”陈文璞说，如果没有进行必要的基础检查，灌肠可能诱发细菌感染、败血症，甚至肠壁破裂、出血、穿孔。

2021年12月20日，江苏省扬州市邗江区人民法院公布了一起刑事案件判决书。孙某某在开设的“水疗洗肠排毒养生馆”从事灌肠诊疗活动，在为刘某进行灌肠时，致刘某出现腹痛、便血等症状，经医院诊断为直肠穿孔，刘某的伤情构成九级伤残。

最终法院审理认定，孙某某犯非法行医罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。

在裁判文书网上，养生美容机构的“灌肠事故”并不鲜见。

“‘灌肠’属于医疗行为，提供‘灌肠’服务的经营者需要医疗机构资质，提供服务的人员需要有医务人员资质。”北京君都上海律师事务所高级合伙人、生命科学与健康医疗法律部主任张文波律师称，若灌肠服务者在提供灌肠服务时，未遵循相应的诊疗规范并造成消费者肠穿孔等人身损害后果的，应承担相应的人身损害侵权赔偿责任。若服务提供者不具有相应诊疗资质，则除民事赔偿外，还应承担相应的行政责任。情节严重的，如造成顾客死亡且为直接、主要原因的，则应承担相应的刑事责任。

他表示，《医疗广告管理办法》中明确规定医疗广告的表现形式不得含有涉及医疗技术、诊疗方法、疾病名称、药物的内容。因此，若店铺夸大宣称灌肠能够防癌、减肥、排毒等疗效，则涉嫌构成违法医疗广告。

在陈文璞看来，很多不科学的减肥方法，都是急功近利、不靠谱的。经他20多年的从医经历总结，减肥的道理再朴素不过——饮食均衡、合理运动、作息规律。过度肥胖影响生活时，再考虑用药和手术。

他认为，在有关部门加强对美容机构的监管之外，提高公众的健康素养非常重要，也很迫切。“想要维持肠道健康，灌肠绝不是一件长久之计。减肥还是要回归生活本源，养成良好的生活习惯，把身体的掌控权交给自己，才不会栽跟头。”