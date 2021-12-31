警惕“笑气里藏刀”毒害青少年

这是一个真实案例。记者眼前的江苏扬州小伙子崔凯（化名）头发蓬松、眼神暗淡。本来体格壮实的他，走起路来却一瘸一拐，只能踮起脚尖，双脚不能完全着地，让人很难想象，他只有22岁。吸食“笑气”3年，他的身体和精神状态几乎被完全摧毁了。

崔凯从小父母离异，他一直跟着父亲生活。父亲生意繁忙，每月会给他1万元生活费。后来他离家去苏州某高校读自考本科，感觉很孤独。

一次，他看到有室友躺在床上，嘴里叼着一个气球，不停地在吸气，好奇追问之后才知道，室友在“打气球”。

禁不住室友“推荐”，崔凯也拿起气球尝试性地吸了一口。让他记忆深刻的是，气体初入口时有淡淡的甜味，头晕乎乎的，身体软绵绵的，“好像忘记了一切烦恼”。

很快，他迷上了这种“神秘气体”。当时，市场上卖这种东西的人还不多，因此价格较高，一箱要950元。由于崔凯的零花钱比较充足，每次至少买3箱“笑气”，和室友们一起吸食。

几个月后，崔凯发现自己上瘾了。“如果不吸的话，心里很烦躁，有种说不出来的感觉。”随后，他加大每天吸食量，每次一买就是5箱。

半年过去，他突然感觉手脚越来越麻。看到网上的新闻报道，他才知道吸食“笑气”可能会导致瘫痪。后来，由于身体原因，他选择退学。

新冠肺炎疫情期间，无所事事的他又“禁不住诱惑”，在酒店开房间整日吸“笑气”。这次，他的吸食工具从气球变成奶油发泡器。有时候，他一天要吸食1400颗“气弹”。

2020年8月，崔凯吸食“笑气”的恶果越来越严重，他的身体每况愈下，最严重时双脚无力，已不能走路。医生对此无能为力：“现在只能缓解，根治很难。”

如今，每3天输液两瓶、打一针，成为他生活的日常。尽管如此，他还是没有“戒掉”恶瘾，甚至觉得只有吸食“笑气”才能带给自己快乐。2021年9月，他在酒店“打气”时被当地警方抓获。

近日，接受中青报·中青网记者采访时，他看着自己严重变形的双脚，很无奈地摇摇头说：“能有什么办法？不吸，就难受。”他身上穿着价格不菲的潮牌，但衣服、鞋子上已有一层黑黑的污渍。

采访中，张家港市人民检察院第一检察部员额检察官高雄伟告诉记者，“笑气”的吸食者多为青少年，他们容易走上“以贩养吸”的道路。吸食“笑气”后，人体会出现麻醉的症状，也易诱发强奸、抢劫等其他犯罪。他建议在酒吧、 KTV、宾馆等娱乐、住宿场所加强防范和打击力度，避免青少年误入歧途。