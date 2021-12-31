中关村AI新药研发平台落成

由中关村生命科学园与角井（北京）生物技术有限公司共同发起建设的“中关村AI新药研发平台”，19日在京举办落成典礼。该平台将致力于成为生物医药企业新药研发的AI“参谋”，为药物研发处理海量医疗数据。

据介绍，该平台于2020年12月正式开始筹建，将利用人工智能技术帮助制药企业快速进行药物靶点发现和筛选、药物作用机制探索、特异性抗体优化等工作。角井生物创始人周一鸣表示：“近年来，人工智能技术也有了突飞猛进的发展，我们有能力基于更强大的算法和算力来处理海量医疗数据，因此我们认为创新药物的研发，已经进入了以数据和计算为基础的智能开发时代，为人类带来全新的药物和疾病治疗方案。”中关村AI新药研发平台建立了包含高性能计算中心、高通量自动化设备、药物验证实验室等功能模块的一体化研发平台，能够实现数据生成——算法训练——湿实验验证的药物发现全流程工作。同时，平台也与多家国家级医疗数据中心、知名三甲医院和高校展开合作，共同进行基于海量医疗数据的药物开发。中关村生命科学园总经理王文礼表示，平台的落成将进一步丰富生命科学园的产业要素，提升自主创新能力。中关村AI新药研发平台将凭借其独特的区位优势，充分将人工智能技术、生物医药研发资源和临床数据资源整合在一起，通过AI技术为国内外生物技术企业广泛赋能，大大缩短企业新药研发的周期，降低研发成本，快速推进新药研发企业的成长。

活动当天，中国科学院院士邵峰、中国科学院院士董晨、欧洲科学院外籍院士孙茂松等出席。