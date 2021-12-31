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2020-2021年度全国公立医院党建征集活动入选案例名单揭晓

2021年12月31日19:35 来源：人民网

为庆祝中国共产党成立100周年，展示全国公立医院党建工作成果，推动公立医院把党史学习教育与医院实际工作有效结合，在国家卫生健康委全国医院党建工作指导委员会办公室指导支持下，人民健康面向全国各级公立医院开展“2020-2021全国公立医院党建创新案例征集活动”及“党史学习教育‘我为群众办实事’公立医院党建工作创新案例征集活动”，旨在通过挖掘宣传公立医院开展“我为群众办实事”实践活动的创新做法、典型经验和实际成效，发挥先进典型的示范引领作用。

本次案例征集活动以全国公立医院为主体，围绕“疫情防控中的医院党建创新”“医院党建制度和责任创新”“互联网+党建创新”“党员教育创新”“党建与业务融合创新”等方面征集案例。自活动开展以来，共收到来自全国各地的有效案例846个，经过初选、专家评议等环节，推选出“2020-2021全国公立医院党建创新案例”和“党史学习教育‘我为群众办实事’公立医院党建工作创新案例”。

入选案例名单如下：

“2020-2021全国公立医院党建创新案例”获选名单



“党史学习教育‘我为群众办实事 ’”公立医院党建工作创新案例获选名单

(责编：董童、李源)


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