香港首次报告新冠病毒奥密克戎变种毒株本地传播病例

新华社香港12月31日电（记者韦骅）香港特区政府卫生署卫生防护中心31日公布，截至当日零时，香港新增19例新冠肺炎确诊病例，其中两例为本地感染病例，这两例也是香港首次报告奥密克戎变种毒株在本地的感染病例。目前，香港累计报告新冠肺炎确诊病例12649例。

当日确诊病例涉及10男9女，年龄介于13至76岁。输入病例中，9人由加强监测A组指明地区（高风险）抵港，8人由A组指明地区（高风险）抵港。过去14天（12月17日至30日）香港累计报告124例新冠肺炎确诊病例，其中123例属输入病例。

特区政府食物及卫生局局长陈肇始表示，将加强香港对奥密克戎变种毒株的防疫屏障，会逐步扩大“疫苗气泡”范围，计划在农历新年前对受第599F章规管的餐厅及相关处所，包括公众娱乐场所，例如戏院、健身中心、体育馆、图书馆、剧院等地实施，要求所有进入这些处所的市民都要接种最少一剂疫苗。

特区政府运输及房屋局表示，将进一步收紧驻港机组人员的检疫安排，由原先曾在海外地区或台湾返港后须入住指定检疫酒店3天，改为直至取得第7天的核酸检测阴性结果。

香港医院管理局表示，奥密克戎变种毒株传染性极强，为应对可能出现的社区病例急速增加的情况，将于2022年1月2日重启亚洲国际博览馆的社区治疗设施，首阶段计划设置约500张病床。

统计显示，自2月26日正式启动新冠疫苗接种计划至12月31日，香港共有约487.6万名居民已接种第一剂疫苗，占合资格免费接种疫苗人数的72.4%；约466.2万名居民已接种第二剂疫苗，占合资格免费接种疫苗人数的69.2%。

自11月11日起，合资格的香港居民可免费接种第三剂新冠疫苗，至今已有387007人接种。