吃草莓会得出血热？奥密克戎携带感冒病毒基因？12月的“热门”谣言也该凉了

辟谣

岁末年终，“闹腾”了一年的谣言依然没有消停。这个月热点事件频出，各种谣言也跟着“蹭热度”：吃草莓会得出血热；河南多地惊现“白光”，是UFO（不明飞行物）造访地球；奥密克戎变异毒株携带感冒病毒基因；口罩熔喷布层数越多，防护效果越好……

最近寒潮一波接一波，这些12月冒出来的“热门”谣言也该凉了。

吃草莓会得出血热？

真相：该病主要传播途径为鼠传人

今年入冬以来，陕西省西安市各大医院相继接诊多例出血热患者。每年10月开始，陕西关中地区就进入出血热高发季，这里也是全国出血热的高发地区。就在最近，“吃草莓会得出血热”的消息传遍了朋友圈，一时间闹得人心惶惶。那么，草莓到底是无辜“躺枪”还是罪魁祸首呢？

“吃草莓和患出血热，二者之间并无直接关系。”天津泰达医院重症医学科主任医师王一旻在接受科技日报记者采访时表示，出血热即肾综合征出血热，又被称为流行性出血热，是由布尼亚病毒科汉坦病毒引起的自然疫源性疾病。

我国是出血热的高发地区，鼠类动物是主要的传染源。王一旻解释，感染该病毒的鼠类的血、唾液、尿、粪便中均含有病毒，且具有传染性。“当人们被感染了汉坦病毒的鼠类咬伤，或是接触被感染病毒鼠类排泄物污染的物品，就有可能感染上汉坦病毒，但这种病毒并不会在人与人之间传播。”他说。

“其实不只是草莓，任何食物如果沾上了带有病毒的鼠类的排泄物，且未经消毒就被人吃掉的话，就可能使人患上出血热，这和食物种类无关。”王一旻说。

最后，王一旻提醒，出血热是一种可防可治的疾病，汉坦病毒对乙醚、氯仿等敏感，不耐热、不耐酸，对紫外线、酒精和碘酒等消毒剂敏感，因此在生活中，我们只要做好防鼠灭鼠、对外购食品进行有效的清洁，就能有效预防出血热。

河南多地惊现“白光”，UFO造访地球？

真相：系太空岩石闯入地球大气层

前不久，河南省多地夜间出现“白光”，点亮了整个夜空。虽然整个过程只持续了短短5秒，但还是有不少人目睹了这一奇观。于是，网上出现“河南多地惊现‘白光’是UFO造访地球”的传言。

“我看过记录下来的影像，觉得这就是一次火流星事件。”天津市天文学会常务副理事长阎为国在接受科技日报记者采访时表示，火流星是一种常见的天文现象，即较大的太空岩石碎块在高速闯入地球大气层时出现的发光现象，其特点就是会发出比较强的光，有时还会伴有爆炸声。岩石碎块在与大气层摩擦时会燃烧，小的碎块会燃烧殆尽，而大块的碎石落到地上就是陨石。

根据美国国家航空航天局（NASA）官网消息，出现“白光”的当晚，一颗小行星在中国河南省上空发生爆炸，这颗直径大约在0.5米至1米之间的小行星，从河南驻马店一带上空进入地球大气层后自东北向西南方向坠落，在河南省泌阳县东南马谷田镇上空38.4千米处发生了爆炸。这颗小行星进入地球大气层时的飞行速度达到了19.7千米/秒，超过了全球任何一款导弹和火箭的速度。

“在火星和木星中间有很多小行星，由于某种原因，有的小行星会脱离原有轨道，被地球吸引，继而撞向地球。”阎为国表示，一般来说，国际上有专门监测这种小行星动态的部门，一般会在小行星撞向地球前发出预警。不过，这次偶发的火流星事件，美国国家航空航天局和其他监测机构都没有预测到。

奥密克戎携带感冒病毒基因？

真相：两种病毒不可能融合

12月8日，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行的记者会上表示，来自南非的最新疫情数据表明，变异新冠病毒奥密克戎的感染风险有所上升。同时，他也表示，有证据表明奥密克戎导致的疾病症状比另一变异新冠病毒德尔塔轻。近来奥密克戎的“异军突起”，也引发了人们的种种猜测。其中，“奥密克戎携带感冒病毒基因”的说法流传甚广。

“奥密克戎突变株是新冠病毒的一个新的突变株，和之前出现的阿尔法、德尔塔类似，都是由于新冠病毒在人群中大量传播后发生突变而产生的。”湖北大学生命科学学院教授陈纯琪介绍，奥密克戎变异毒株于今年11月9日在南非被首次发现，该变异毒株之所以受到了广泛关注，是因为其刺突蛋白带有多达32个突变位点，这可能导致病毒发生免疫逃逸，进而更容易感染人体。

陈纯琪指出，奥密克戎变异毒株主要是在病毒的外壳蛋白发生了变异，而病毒的外壳蛋白就是病毒感染人体细胞的地方。“虽然病毒发生了变异，但和其他的突变株一样，该病毒所携带的基因仍是新冠病毒的遗传物质。而普通流感病毒属于正黏液病毒，虽说新冠病毒和流感病毒都是RNA病毒，但这两类病毒感染人体的机制不同、病毒复制的过程、基因组的结构也不同，所以不会融合在一起。”她说。

口罩熔喷布层数越多，防护效果越好？

真相：选对口罩，一层就能达到防护效果

德尔塔余威不减，奥密克戎又来势汹汹。面对传播力越来越强的新冠病毒，有不少商家开始售卖“加厚口罩”“多层熔喷布口罩”，号称多层熔喷布口罩防护力更强。还有人外出时会佩戴多个口罩，觉得这样防护效果更好。

事实是否真是如此呢？

“选择正确的熔喷布口罩，一层就能达到很好的防护效果。但如果选了不合适的口罩，再多层、再厚也可能没有防护效果。”天津工业大学纺织学院教授钱晓明在接受科技日报记者采访时表示，口罩能起到防护作用，最核心的就是依靠熔喷布。新冠肺炎疫情期间，我国熔喷布技术得到了极大提高，合适的熔喷布一层就可以抵挡新冠病毒。

熔喷布以聚丙烯为主要原料，由超细纤维组成。医用防护口罩用的熔喷布纤维直径更细，可以达到1到4微米，形成的熔喷布孔洞也非常纤细，使新冠病毒无法通过。

“有些口罩，比如医用外科口罩、防雾霾口罩等，即使内部含有熔喷布，但由于其生产工艺不同，对新冠病毒的防护能力也有限；而单纯的棉布和纱布口罩，无论有多少层，都不会增加对新冠病毒的防护效果。”钱晓明提醒，消费者在购买或者佩戴口罩的时候，不应把关注点放在口罩厚度或层数上，而应关注购买口罩的防护类别。若为了抵挡新冠病毒，就该购买医用防护口罩或N95口罩。

佩戴多个不合适的口罩，不仅不能预防病毒，反而可能会给自己添病。国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制印发的《公众科学戴口罩指引》明确指出，佩戴多个口罩不能有效增加防护效果，反而会增加呼吸阻力，并可能破坏口罩的密合性。

钱晓明最后提醒，想要提高口罩的防护效能，除了需关注口罩的防护质量之外，合理佩戴也十分重要。正确的佩戴方式应该是，口罩盖住口鼻和下巴，鼻夹要压实；口罩若出现脏污、变形、损坏、异味、潮湿，就需及时更换；在跨地区公共交通工具上，或在医院等环境中使用过的口罩不要重复使用；不要内外反戴口罩。