奥密克戎毒株或削弱疫苗保护作用

科技日报讯 （记者刘霞）据英国《自然》杂志网站8日报道，来自南非、德国和瑞典以及辉瑞/生物新技术公司的4个独立研究团队，首次对奥密克戎变异毒株逃避免疫系统的能力开展分析后得出初步结论称，奥密克戎极有可能损害现有新冠疫苗的某些保护作用，但加强针应该可以提高人体的免疫力。

博茨瓦纳和南非研究人员在11月下旬发现了奥密克戎，此后世界各地的研究小组一直在竞相了解该变种的特性及其带来的风险。初步数据表明，该变种传染性高——传播速度比德尔塔变异毒株快几倍，并且有可能感染对其他变种免疫的人。研究还表明，奥密克戎的刺突蛋白（免疫反应的主要靶点）中携带大量突变，其中一些变化如果出现在其他变种中，会影响抗体识别病毒和阻断感染的能力。

在最新研究中，科学家使用两种实验室分析方法来测试奥密克戎如何逃逸由疫苗接种和感染引发的中和抗体。一种方法是使用具有传染性的新冠病毒颗粒——通常从感染奥密克戎的个体体内分离出来。另一种使用另一种病毒（通常是HIV）的转基因版本。

4个独立研究小组的结果都表明，奥密克戎比任何其他新冠病毒变异毒株更广泛地减弱中和抗体的效力，但其对疫苗的影响程度在不同的研究中有所不同。

其中，南非非洲卫生研究所的病毒学家亚历克斯·西格尔领导的研究发现，与此前出现的变种相比，12名接受辉瑞/生物新技术疫苗的患者的血清（血液中含有抗体的部分）对奥密克戎的抵抗力平均要低40倍，德国歌德大学的病毒学家桑德拉·西塞克开展的研究也得出了类似结论；而由卡罗林斯卡研究所跨学科病毒学家和免疫学家本·穆雷尔等领导的研究报告称，两组参与者体内奥密克戎中和抗体水平的降幅较小。

此外，辉瑞/生物新技术公司的研究发现，接受过第三剂疫苗的人体内针对奥密克戎的中和抗体水平与针对其他变体的相当。