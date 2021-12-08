奥密克戎不比新冠病毒其他变种更危险

据美国《大众科学》网站6日报道，南非医院提供的初步临床数据表明，新冠病毒奥密克戎变异毒株可能不比其他变异毒株更危险。研究指出，尽管奥密克戎的传染性很高，但到目前为止，患者感染后病症的严重程度并未增加。

南非医学研究委员会近日发布了一份报告，概述了几家医院确诊的奥密克戎患者的情况。他们发现，感染奥密克戎毒株的患者往往病情较轻，大多数住院患者不需要补充氧气，仅少数患者发展为新冠肺炎，更少数患者需要重症监护。

美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇在接受美国媒体采访时表示：“这些信息听起来令人鼓舞，但奥密克戎的风险预测仍不完整。流行病学家需要对来自世界各地的更多临床数据进行评估，以真正了解奥密克戎与其他变种的关系。尽管现在作出任何明确的声明还为时过早，但迄今为止，奥密克戎的严重性似乎并不太高。”

来自南非报告的数据还显示，患者年轻人居多。报告称，这可能是因为疫苗接种情况不同带来的影响，“因为该省50岁以上的人中有57%接种过疫苗，而18—49岁人群的接种比例仅为34%”。

荷兰鹿特丹伊拉斯谟医学中心病毒学负责人马里恩·库普曼斯表示，尽管奥密克戎导致的症状似乎更轻微，但科学家需要研究奥米克戎对不同年龄群体的影响。

不过，南非的报告样本数量有限。该研究只分析了166名患者的情况，而且其中大多数患者因为与新冠病毒无关的原因被送往医院，随后被感染。许多人没有出现呼吸道症状，在医院停留的时间相对较短，而且未报告所有患者的疫苗接种情况。

目前，全世界至少有45个国家出现了奥密克戎确诊病例，美国也有16个州检测到了确诊病例。尽管奥密克戎具有很高的传染性，但美国大部分病例感染的是德尔塔变异毒株。(刘霞)