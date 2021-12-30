“取暖神器”安全吗？上海消保委：买室内加热器产品先看3C认证

人民网北京12月30日电 （记者乔业琼）寒潮来临，很多网友入手“取暖神器”，如暖脚器、加热坐垫、暖手宝、加热鼠标垫等。这些“取暖神器”效果怎样？安全吗？近日，上海市消保委购买了11款“取暖神器”，进行实测。

暖风机：关注产品噪声、适用面积

上海市消保委购买了3款暖风机产品，1款只能在桌面上使用，另2款既可以放桌上，也可以整个房间取暖用。

其中，桌面暖风机设置了“暖风”“热风”“冷风”三档可供选择，还配备了手机无线充电功能。试用后，上海市消保委发现，“热风”档与“暖风”档体感温差不大，“热风”档相对风力更大，热风声音也更响。

与使用发热丝的暖风机相比，上海市消保委还购买了时下比较热门的使用石墨烯发热材料的暖风机。体验发现，发热丝和石墨烯材质的电热器产品加热效果差别不大，只是使用石墨烯发热材料的产品噪音轻一点，但价格会更贵。

上海市消保委建议，根据使用房间的面积大小选择相匹配的暖风机产品。另外暖风机产品出风口温度都比较高，注意不要触碰避免烫手。

暖脚器：优先选有断电保护的

上海市消保委购买了5款暖脚产品，其中2款使用了石墨烯发热材料，2款是传统发热丝式的暖脚器，另1款则是电热水袋暖脚产品。体验发现有两款暖脚产品设置了定时断电保护，使用也更安全。

由于暖脚产品是贴身使用的，上海市消保委分别测试了5款暖脚产品在最高档位时的温度，有4款温度都在50℃至70℃间。

其中，有一款产品的顶部面板达到了127℃，对此，上海市消保委表示，尽管这款产品有防倾倒断电保护，但是起身走动的时候还是小心为好。

加热坐垫档位没标 加热鼠标垫异味明显

采购后，上海市消保委发现加热坐垫的档位没标。初次使用时，闻到了明显的塑胶味。另外，购买的鼠标垫初次打开时也有明显的塑料味，充电升温后塑料味更大。

因此，上海市消保委建议，使用塑胶类电热产品前，先放在外面吹一吹散散味。

最后，对于电热产品需不需要3C认证的问题，上海市消保委表示，室内加热器产品都是需要CCC认证的，即“中国强制认证”，商品的外观上就可以找到3C认证标志。建议在下单购买取暖产品前先咨询一下客服产品有没有3C认证编号，并登录“中国质量认证中心”官网查询相应的备案信息。