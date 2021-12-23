草莓躺枪 出血热的“主谋”竟是它

近日，出血热相关话题登上社交媒体热搜榜，引发关注。流言从“老鼠遍地吃草莓导致出血热”到“吃草莓导致出血热”，一度让草莓躺枪。什么是出血热？出血热到底是谁传播的？吃草莓会得出血热吗？针对近期多地出现的出血热报告，北京市疾控中心专家表示，这个病的“主谋”其实是它，了解预防知识很重要。

北京每年不超10例

流行性出血热，国际上又称肾综合征出血热，是一种经鼠传播、由汉坦病毒引起，临床上以发热、出血和肾损害为主要特征的严重急性传染病。人群普遍易感，病死率约为1%。

据了解，我国是肾综合征出血热的大国，全球90%的病例发生在我国。中国最早于1931年发现该病，1956年将其列为乙类法定传染病。多数地区每年有程度不同的发病或流行。而北京地区以家鼠型为主，近几年每年发病人数均在10例以下。

多数人仅发热 易与感冒混淆

感染汉坦病毒后，80%以上的人都会显性发病。典型病例有五期临床经过，即主要表现为发热、全身中毒症状、毛细血管损伤症状及肾脏损害等。

市疾控中心传地所副主任技师孙玉兰介绍，全身中毒症状表现为全身酸痛、头痛、腰痛及眼眶痛，一般将头痛、腰痛及眼眶痛称之为“三痛”；毛细血管损伤主要表现为充血、出血和渗出水肿征。皮肤充血常见于颜面、颈部及上胸部皮肤充血潮红，即“三红”。

不过，多数病例症状轻微， 仅有发热等轻微症状，易与感冒混淆。

目前无治疗肾综合征出血热的特异效药物，多为支持性治疗。只要病人做到“三早一就”：早期发现，早期休息，早期治疗及就近治疗，多数人预后良好。

出血热就是由它传染给人的

孙玉兰介绍，人不是传染源，一般认为肾综合征出血热不会出现人传人。这个病本身与吃草莓也没直接关系，带病毒的鼠才是“罪魁”。

按宿主鼠种不同，肾综合征出血热可分姬鼠型（由黑线姬鼠等传播）和家鼠型（由褐家鼠等传播），姬鼠型病情较重，发病高峰季节为秋冬季，家鼠型相对较轻，发病多在春季。

肾综合征出血热的传播途径主要有以下三个：

由带病毒的老鼠传染给人 老鼠咬伤人皮肤或老鼠的尿、粪便、唾液污染了人破伤的皮肤黏膜；老鼠的尿、粪便、唾液污染食物；老鼠的尿、粪便、唾液污染的尘土扬起时，吸入人呼吸道。

寄生螨虫 寄生在老鼠身上或洞中的螨虫叮咬人。

母婴垂直传播 潜伏期通常为7至14天，也偶见短至4天或长至2个月者。

掌握预防方法 出血热没啥可怕

灭鼠防鼠 肾综合征出血热是一种以啮齿类动物传播为主的自然疫源性疾病，灭鼠防鼠是防治肾综合征出血热的成功经验与主要措施。

清洁环境 搞好室内外环境卫生。保持居室干燥和通风、床下不放杂物和食品；及时清除积存垃圾；灭螨、防螨。不要给老鼠提供滋生空间，杂物间定期清理；清洁过程中注意戴好口罩手套，做好消毒。

谨防病从口入 做好食品卫生、食具消毒和食物保藏等工作；粮食、食品等应储存在严密无缝的容器内，并加盖以防鼠污染，切勿暴露存放；不吃被鼠啃咬过的蔬菜、水果等食品。

野外注意防护 不直接用手接触鼠类及其排泄物，不坐卧草地或草堆，注意保护皮肤，防止破伤或螨类叮咬。

接种出血热疫苗 我国研制有双价肾综合征出血热灭活疫苗，是预防出血热最经济有效的措施。（李洁）