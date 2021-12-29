12月27日，第二十三届中国国际高新技术成果交易会(以下简称高交会)在深圳开幕。本届高交会以“推动高质量发展，构建新发展格局”为主题。中科健康产业集团（以下简称中科）亮相高交会。自1999年第一届高交会举办至今，中科已连续参展23届高交会。

中科健康产业集团亮相第二十三届高交会（受访者供图）

中科相关负责人介绍，中科展位面积153平米，展出中药植物提取物产品30多款。展台充满科技奇幻的太空元素。中科通过高交会官方线上平台以直播、专业论坛全方位展示中科中药现代化领域产出的高新技术成果及服务，更精准、快捷地带给消费者。

该负责人表示，中科以科技创新为企业发展引擎，围绕中药大健康产业发展中的重大科技需求、高新技术产品打造，研发出75个高科技健康产品。11月，中科健康产业集团与中国药科大学签署“中科灵芝孢子油一类创新药申报”合作协议，双方就灵芝孢子油申报一类创新药开启深度战略合作。在灵芝抗肿瘤领域，中科已获国家发明专利14项；具有新药证书1件，药品生产批文2件，新药临床批文3件。