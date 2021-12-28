董碧蓉：重视秋冬流感预防 老年人群需主动提升免疫力

近日，中华医学会老年医学分会副主委、四川大学华西医院主任医师董碧蓉在人民好医生科普直播中表示，老年人群是慢阻肺的高发人群，秋冬季需注重流感预防，从日常生活入手，主动提升免疫力。

三高一低 老年人慢阻肺防治面临挑战

董碧蓉介绍，慢性阻塞性肺疾病（COPD）主要表现为慢性持续性的呼吸系统症状，如慢性咳嗽、咳痰，严重会出现呼吸困难。当前在我国慢阻肺患病率和发病率都比较高，但知晓率比较低。在疾病初期，咳嗽、咳痰症状难以引起患者重视，不少患者在出现了重度肺功能损害时才到医院就诊，在慢阻肺预防和控制方面面临一定的挑战。此外，慢阻肺患者致死率比较高，患者生活质量容易受疾病影响而降低，也容易给患者带来较重的经济负担。

“在慢阻肺的治疗方面，控制症状最为重要。”董碧蓉表示，减少患者咳痰，改善患者肺功能，尽量减少急症的加重，尽力提高患者生活品质是慢阻肺治疗的主要方法。此外，很多慢阻肺患者通常病程会比较长，且随着身体功能的逐渐下降，会产生失能的现象，容易引发焦虑、抑郁等心理问题。家属要更多的关注患者心理，注意情绪调节，在专业人员的指导下进行呼吸训练、心理调试，并配合一些适合的体能训练，进一步减轻呼吸困难的症状。

多病共存 秋冬季重视流感预防

“由于免疫力较低的老年人群是慢阻肺的高发人群，且随着秋冬季节流感高发，流感是造成慢阻肺患者病情加重的危险因素。因此，预防流感、提高免疫力对老年慢阻肺患者来说至关重要。”董碧蓉介绍，接种流感疫苗是降低慢阻肺患者转为急性加重风险的方法之一，由于老年人群可能存在免疫衰老的情况，且很多老年人也患有慢阻肺、心脑血管疾病等不同程度的慢性疾病，老年人群是流感疫苗的重点接种人群。此外，老年人群在接种疫苗时可以辅助使用疫苗增强剂进一步提高老年人疫苗应答率，进一步提升老年人的免疫力。

“很多老年人都存在多病共存的情况，且免疫力比较低，在慢阻肺的治疗过程中存在一定的挑战。”董碧蓉建议，老年人群在出现呼吸系统疾病的情况下需要及时就医，对肺功能进行检测，及时进行全方位的干预治疗。她还提到，老年人群可以定期去社区卫生服务中心进行咨询，了解身体状况，制定适合的诊疗方案，进行慢病管理。

免疫检测 主动提升免疫力

“免疫力是最好的医生。”董碧蓉表示，很多疾病都和免疫系统息息相关，其中免疫器官、淋巴系统都是免疫系统的一部分，随着年龄的增长，免疫衰老导致人体免疫系统的功能也会逐渐下降，增加感染发生的风险。65岁至75岁的老年人群是慢阻肺的高发人群，如果老年人觉得自己身体状况不好、睡眠状况不好、或者出现情绪问题等可能是由免疫功能的下降导致的，可以通过血常规检测、测定免疫细胞的数量等，判断自己是否出现了免疫衰老的情况。

董碧蓉建议，日常生活方面，老年人群更加需要关注膳食营养，可以参照地中海饮食的方式，增加蛋白质的摄入，减少油脂摄入，少食多餐，必要情况下可以口服蛋白质补充剂。此外，运动也是提高免疫力的重要方面，老年人群可以根据自身心肺功能情况进行适当运动，减少肌肉流失，也可以到医院康复科进行咨询和评估，选择适合自己的运动方式，提高免疫力。