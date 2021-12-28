让“站错了队”的脊椎关节归位（大健康观察）

图为刁文鲳在为患者进行治疗。

杨英华摄（人民视觉）

俗话说，人老腿先老。刁文鲳不这么看，“人老是先从脊椎老起的”。

创建了“中医刁氏脊椎病医学”理论体系的刁文鲳，现任中国民间中医医药研究开发协会刁氏脊椎保健专业委员会主任委员、北京市朝阳区非物质文化遗产代表性项目“刁氏正脊疗法”代表性传承人。

承袭了祖上隋朝皇家医术中“筋出槽、骨错缝”的治疗技法，刁文鲳上世纪50年代中期就在北京通州北关地区开设诊所，运用“刁氏正脊法”进行正脊复位、脊椎推拿等治疗，到如今已近70年。

脊椎健康的“3个100%”

多年的行医，深入的研究，让刁文鲳对脊椎健康有了透彻的认识，总结出“3个100%”——椎间盘退化萎缩变矮、膨出、突出的发生为100%、椎间关节突错位的发生为100%、人类患脊椎病为100%。

“人在25岁以后，椎间盘就开始出现退化，周围血管数量骤减，血液、营养供给明显减少。这就使得椎间盘组织不断萎缩，开始变矮。”刁文鲳说，“椎间关节突错位在此基础上发生，一旦椎间盘变矮，椎间隙就变窄，关节突就相对长了，只能扎向椎间孔。而椎间孔这里有从脊髓分出的31对脊神经，如果相对变长的关节突不慎碰到这些神经，极有可能导致疾病。”

基于以上两点，刁文鲳得出人类100%患脊椎病的结论。“如果不及时对错位的椎间关节进行正脊复位，任其发展，总有一天它会刺激脊神经，出现脊椎疾病。”他说。

当心脊椎未老先衰

在很多人意识里，一提起脊椎疾病，往往就是颈椎病、腰椎间盘突出等常见问题，但某些看似毫不相干的疾病也与之有关，比如胸闷、气短、心绞痛、眩晕、耳鸣、中风等。

为什么会这样？“31对脊神经从椎管伸出来，穿过椎间孔，分布在各椎间关节、四肢、内脏、血管、五官、腺体……控制着人体各种生理活动。当椎间关节突错位刺激到脊神经、椎动脉颈静脉窦等，人体正常的生理功能就会被打乱，发展到一定程度，就导致相关疾病。”刁文鲳说，比如猝死。

为什么一个人，好端端地会突然猝死？很多人都认为是心脏病导致的。刁文鲳表示，心脏异常不是导致猝死的唯一原因，与脊椎病变大有联系。

“支配心脏活动的神经有两种，交感神经和迷走神经。前者属于脊神经，对心脏起兴奋作用，能提高心肌细胞的兴奋性，增快心率；后者主要是抑制或降低心脏细胞的兴奋性，使心率变慢。正常情况下，二者相互制约，从而使心脏处于正常的活动状态，心率也保持在一个恒定的水平。”刁文鲳说，“如果脊椎出现异常，比如椎间关节突错位，就很容易刺激交感神经，使其对心脏的兴奋作用大大增强，引起心率增快。如果心率过快，甚至达到每分钟350到600下，会导致供血‘短路’，血液循环停止，如果不及时抢救，就会猝死。”

因此，一个人“好端端”有时只是表象，可能在脊椎上已经未老先衰，达到了严重的退化程度，因而控制心脏的神经被压迫，再加上平时长期处于过度劳累紧张的状态，就可能导致猝死。对此，刁文鲳建议那些心脏不舒服的朋友，如果在心脏科检查不出什么问题，最好去看看脊椎，很可能就能找到原因了。

打破正脊复位世界禁区

在60多年的临床、教学、科研中，刁文鲳一直从事中医脊椎病的教学及临床研究工作；潜心研究“不吃药、不牵引、不手术”、内病外治的传统非药物诊疗法，为数以万计的脊椎病患者解除了病痛，培养了一大批脊椎病诊疗专业人才。

刁文鲳撰写的《中医椎体病康复学》，不仅从理论上阐述了脊椎外科学、骨伤学、脊神经学、中医学等众多学科的关联性，而且还系统阐述了亚健康、预防医学即“上医治未病”在当代的重要性，形成了一套完整的“刁氏脊椎病医学”理论体系。

2002年—2004年，刁文鲳联合山东中医药大学、烟台中医医院，完成了山东省级科研课题“中医刁氏脊椎病论症四归椎诊断标准、脊椎关节五点一线手法复位术标准”的研究。

2009年—2018年，在北京市中医管理局的支持下，联合首都医科大学宣武医院，完成了北京市级科研课题《“中医刁氏技法治疗梅尼埃（眩晕症）”的临床研究》，打破了枕寰枢椎不能正脊复位的世界禁区；研究证实了“中医刁氏技法”在临床上的安全性与有效性；联合中国医学科学院阜外心血管病医院中医科，完成了“中医刁氏脊椎病非药物诊疗法治疗心脏神经官能症临床研究”，为临床治疗“心脏神经官能症”，提供了一个新的治疗途径。

从传统中走来的中医正脊复位法，经刁文鲳之手实现了创新发展，正在为更多患者带去好消息。把“站错了队”的脊椎关节正回来，刁文鲳的这一夙愿，也正在更大范围内得到实现。