关节用太狠就爱长骨刺

骨刺，一个听着就让人感到很疼的疾病。事实上，人们大多被病名所误导，很多患者并没有疼痛等不适感，有的甚至是在排查其他疾病时无意间发现骨关节处有刺状突起。

软骨磨损便长骨刺

骨刺也叫骨赘。上海市第六人民医院骨科主任医师郑宪友介绍，根据发生原因，骨赘可分为创伤性骨赘和退行性骨赘。前者是骨折或手术引起的骨骼异常增生，可能导致创伤性关节炎；后者更常见，也称为老化性骨赘，即骨骼和肌腱因自然退化不足以支撑身体的重量，需要承重的骨关节系统长期遭受挤压和摩擦，导致骨骼发生磨损，机体在自我修复时产生一种良性、代偿性赘生物——骨赘。

北京积水潭医院矫形骨科主任医师郭盛杰介绍，以膝关节为例，正常情况下，膝关节的股骨和胫骨关节面上都有一层软骨包裹，它有一定的弹性，并且没有血管和神经，因此在日常活动时，膝关节可以灵活活动，不至于因互相研磨出现疼痛等不适。可见，关节软骨是一种很重要的组织，但一些上了年纪或长期活动过量的人，关节软骨会逐渐发生退行性改变，如水分减少、失去弹性、变薄甚至消失，也就是所谓的磨损，专业上称之为膝关节骨性关节炎。软骨面磨损后，通常会出现两个结果：

一是关节活动时发生软骨研磨，从而产生活动疼痛的症状。需要特别提醒的是，很多骨赘患者认为关节疼是因为骨赘扎在周围的肉上，于是想通过剧烈活动把骨赘“磨掉”。“这是一个误区。”郭盛杰表示，疼痛并非“刺”扎进肉里，普通的日常活动有利软骨保持一定活力，但长期过量的活动会对软骨造成一定损伤，建议此类患者要减少活动。

二是因为软骨厚度丢失，关节出现不稳定的状况，为了弥补这种不稳定，在股骨和胫骨的边缘就产生了骨赘，将关节周围的关节囊撑起来，以维持关节稳定性，所以骨赘实际上是一种机体代偿性产物。通俗地讲，如果将膝关节上面的骨头比作一个铁锤，下面的骨头比作一块铁砧，软骨就相当于在铁锤和铁砧的表面各覆盖了一层塑料。在长期研磨挤压中，铁锤和铁砧表面的塑料逐渐变得薄弱甚至磨透，铁锤和铁砧的边缘也会出现卷边或毛刺，相当于膝关节的骨赘。

六类人易产生骨刺

郑宪友介绍，除膝关节外，骨赘还可能发生在颈椎、腰椎、髋关节、踝关节、足跟等经常负重的部位，以及手指、肩部等处。不同部位的骨赘有不同的表现。

脊椎骨赘导致椎管狭窄。脊椎本就是人体主要承重骨骼，不良姿势、习惯会大幅度增加其所承受的重量，尤其是颈椎和腰椎，活动频率高，极易发生退变和骨赘。同时，脊椎包围着重要的神经中枢，骨赘常会压迫神经、导致椎管狭窄。颈椎骨赘会导致各种类型的颈椎病，可能产生颈部疼痛、酸胀，甚至上肢无力或发麻等不适症状。腰椎骨赘则会引起腰背部疼痛、僵硬或下肢酸胀等表现。其中，腰背部症状通常在休息时更明显，轻微活动后会有所缓解，下肢症状则会影响患者运动功能，比如本来只需走15分钟的路，因不断休息或行走缓慢而需要更长时间。

关节骨赘合并骨性关节炎。骨赘中以膝关节退行性骨赘最常见。郭盛杰表示，退行性骨赘的形成主要是因为机体关节老化，从微观上讲，老化的关节内会产生大量炎症因子。“这是一种无菌性炎症，我们称之为骨性关节炎。”郭盛杰介绍，膝关节骨关节炎患者通常会出现三种典型症状——疼痛、畸形、活动受限。例如，患者常出现一侧或双侧膝关节疼痛、肿胀、活动受限等不适感，甚至因膝关节内外侧骨缝磨损严重失衡而出现畸形。膝关节退变较轻的患者，通常在长时间活动或上下楼、爬山等过程中出现疼痛，稍微休息能有效缓解；随着病情加重，患者走平路时也会疼痛，上下楼梯或蹲起困难。

足跟骨赘诱发跖腱膜炎。在自身重力的作用下，久站或长时间行走，跟骨下面就可能出现骨赘，同时，周围软组织会出现“足底筋膜炎”，医学上称为跖腱膜炎。这类骨赘通常会造成疼痛，行走或站立时间过长都会使疼痛加重。

从骨赘的发生原理可以看出，以下几类人更容易长骨赘：1.中老年群体。郭盛杰表示，骨赘主要是由于机体退行性改变而产生，临床上主要集中在60岁以上人群，其中女性更常见些。2.程序员、驾驶员等久坐人群。近年来，由于社会发展需要，久坐办公的人越来越多，再加上“葛优躺”“二郎腿”等不正确的姿势，骨赘的发病已呈现出年轻化的趋势。郑宪友表示，目前临床上已出现不少40多岁的骨赘患者。3.肥胖者。肥胖会导致髋、膝、踝等关节的负担过重，软骨受到过度挤压，极易形成磨损。4.重体力劳动者。与肥胖类似，身体承受的外加压力过大，导致关节软骨容易受损。5.高强度体力活动人群。郭盛杰指出，当下年轻人活动量增多是好事，可以提高身体素质，保证身体健康，但长期做一些挑战身体极限运动的人，如运动员和一些追求极致的健身人员，会比普通人更容易出现关节退变，长骨赘的几率更高。6.家族遗传。郑宪友提醒，如果家中父亲或母亲患过骨赘，那么子女得骨赘的概率也会升高。

治疗以缓解症状为主

专家们指出，长骨赘是一种自然现象，随着年龄增长，每个人都有发生的可能，因此，已经长骨赘的患者不必过于紧张，更不要轻易相信那些宣称“吃药可以消除骨刺”“过量活动可以磨掉骨刺”的小广告、偏方或非正规机构。郑宪友解释：“骨赘的本质就是我们身体中的骨头，如果有‘吃药消除骨刺’的方法，那我们原本的骨头也将被一起‘消除’。”

临床上，早期骨赘通常采取保守治疗的方法。疼痛症状较轻的患者无需治疗，平时多注意以下两点即可：1.减重。肥胖者需减轻自身体重，从而减少膝关节、踝关节、足跟等部位承受的压力。2.少做一些对关节磨损过大的动作。例如上下楼梯，登山、打球等需要高频率或大幅度动作的活动。

郭盛杰表示，一般情况下，做到上述两点就能缓解大部分患者的疼痛，但如果疼痛仍然持续，可以选择药物治疗来缓解，例如服用非甾体消炎镇痛药、氨基葡萄糖等，或者到有条件的医疗机构，向关节内注射具有消炎镇痛作用的封闭针等。如果药物仍然不能缓解疼痛，特别是骨赘严重限制关节活动时，可以考虑进行手术治疗，即在关节修复或关节置换手术的同时清理骨赘。

郑宪友强调，骨赘的发生“非一日之寒”，因此预防骨赘比治疗更重要。

首先，避免久坐。不要长时间保持同一姿势，建议每隔30~40分钟，起身活动不少于10分钟；保持坐姿正确，不翘“二郎腿”，不东倒西歪，也不要过度前屈。

其次，适度运动。适度运动可以有效减轻关节软骨的退化，45岁以下、无不适症状的人群，不限制运动形式，但要注意运动前充分热身。

最后，减少磨损。45岁以上、上下楼梯出现关节疼痛的人，无论是否有骨赘，都不应进行登山、蹲起等运动。郭盛杰说，蹲起时膝盖承受的压力是上半身重量的6~7倍，建议多做一些游泳、骑自行车、五禽戏等。（记者 严立新）