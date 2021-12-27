专家：医保报销进入互联网医院 促进谈判药品落地

今年医保谈判中，74种新药进医保，其中肿瘤用药18种。中国医院协会医保专业委员会副主任委员、江西省医院协会医保专业委员会主任委员金国强表示，医保谈判中肿瘤创新药是谈判过程中的一项重头戏，在破解谈判药品进院难方面，可通过互联网医院进一步实现谈判药品落地。

医保谈判可提升医保用药管理水平

金国强认为，肿瘤创新药经医保谈判后纳入医保目录极具经济性优势，一方面能使医保承担得起谈判后的价格；另一方面，也使医院在临床上更有自主权。

今年是国家医保局自2018年成立以来的第四轮医保药品准入谈判。对此，金国强表示，国家医疗保障局不断完善药品目录动态调整机制，提升了医保用药科学化、经济化管理水平，在极大提高人民群众医保获得感、幸福感和安全感的同时，也提振了药企发展创新药的信心。

金国强介绍，根据国家医保局公布的“2021年国家医保药品目录调整结果”，国家医保目录新纳入药品精准补齐肿瘤、慢性病、抗感染、罕见病、妇女儿童等用药需求，共涉及21个临床组别，患者受益面广，相信随着医保谈判不断开展，获益的患者会越来越多。

“肺癌是致死率较高的肿瘤，被称为是我国居民健康的‘头号杀手’。”金国强以EGFR基因突变阳性非小细胞肺癌为例提出，这种由基因突变引起的肺癌，在治疗方案选择时，应该围绕基因突变位精准用药。如今，针对这一疾病的创新药已通过医保谈判，医疗机构应该推动这类药品落地，减轻患者经济压力的同时提高医院治疗水平。

三方面建议破解谈判药品“进院难”

针对谈判药品进院难，患者难用药的问题，金国强从三方面给出了建议：一是加强医院药事管理，积极召开药事会，做好药品目录科学遴选，保证基药比例的同时，优先考虑国谈药品产品进入医院遴选目录；二是推动DRG/DIP支付方式改革，建议根据医院实际情况进行支付，提高大型医院尤其是高水平医院采购谈判药品的积极性；三是在药品品规数量限制方面，适当放宽对医院的限制，建议国谈创新药不纳入限制医院品规数目中。

为提升谈判药品保障供应水平，今年5月，国家医保局、国家卫健委联合发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》。金国强认为，这一文件对缓解谈判药品落地难有极大促进作用，加强了全国各地对文件的落实力度。江西省医保局已印发“江西‘双通道’谈判药品管理暂行规定”。

金国强强调，“双通道”机制方便患者购药的同时，也为医院降低药占比提供了解决方案，还有助于实现全省范围内的互认互通。对于长期需要治疗慢性病和恶性肿瘤患者，“双通道”机制带来的便利更显著。患者确定治疗方案，居家治疗时可在就近定点药店购药进行治疗，避免了到医院挂号缴费等环节，节约了精力、时间、金钱。

互联网医院可促进谈判药品落地

“谈判成功的抗肿瘤药物，在‘双通道’机制下，患者既可以不占用医院医保基金支出到药店购买所需药品，又可以最大限度保障恶性肿瘤患者治疗。”金国强说。

他认为，谈判药品除了通过“双通道”机制进院外，还可通过互联网医院，实现网上挂号、看病、开药、配送等，使配送机构把药品送到患者手中，让患者在家就能享受到医院的优质医疗服务。

“医保报销进互联网医院是一种新的尝试方式，可以进一步解决创新药品进院难的问题。”金国强表示，互联网医疗服务是线下医疗的有力补充，希望医院医保报销系统可以逐级进入到互联网医院系统，实现互联网医院医保支付模式。

最后，金国强表示，公立医院高质量发展，不仅要提高医院管理水平和治疗水平，还要推动医院运营高质量，降低医院运营成本的同时，提高运营效率。医保谈判有助于医院节约成本，开展良性的运营。