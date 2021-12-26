不松懈不加码，北京防疫更有韧劲

不松懈不加码，防疫要更好体现城市温度。本市还将加强生活必需品市场监测，确保价格稳定、供应充足。在做好疫情防控的同时，各部门各单位将努力做好生活服务保障和人文关怀。首都防疫和全国防疫都需要韧劲，要统筹好疫情防控和经济社会发展，不断提高社会治理水平，不断提高疫情防控措施的科学规范、精准高效水平，不断提升常态化疫情防控下群众的获得感、幸福感和满意度。

12月24日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，一系列本市疫情防控措施新调整发布。首都严格进京管理联防联控协调机制立足首都安全和市民身体健康需要，坚持科学精准，不搞“一刀切”，不层层加码，对首都防控政策措施进行调整，让留京、离京的市民都能安心过好年。

为减少人员流动，北京市提倡市民就地过节，鼓励有生产任务的在京单位推行弹性休假，合理安排调休倒休，引导所属人员错峰离京返京。本市将严控庙会、文艺演出、展销促销等大型活动，倡导线上团拜，最大限度压减线下年会、联欢会等活动场次和规模。

同时，对高校学生、务工人员等具有较强出京需求的群体，本市将做好运力保障，最大限度保障安全便捷出行。岁末年终，两节将至，首都防控政策措施进行及时调整，是为了守护好我们的共同家园，确保市民度过祥和、安全、舒心的元旦春节。

不松懈不加码，防疫要坚持科学精准。当前西安疫情形势是各界关注焦点，疫情的一名主要传播者因一直没有症状，所以发现较晚，其活动范围较大导致关联病例超过50例。西安疫情再次提醒我们，防控一刻也不能放松。同时，防控也不能搞“一刀切”，不能层层加码。疫情防控要因地制宜、分类指导、科学施策、精准处置，保障人员安全、有序流动，最大限度减少对群众生产生活的影响。

不松懈不加码，防疫要更好体现城市温度。为适应疫情防控需要，本市将坚持“限量、预约、错峰”要求，按75%限流开放公园、景区、影剧院等场所，社区棋牌室继续暂停开放运营。同时，两节期间，本市还将加大网络、电视、广播等文化节目投放，增加冬奥知识宣传、冰雪项目体验、体育赛事直播等内容，丰富市民节日文化生活。本市还将加强生活必需品市场监测，确保价格稳定、供应充足。在做好疫情防控的同时，各部门各单位将努力做好生活服务保障和人文关怀。

不松懈不加码，防疫需要更大韧劲。人类与新冠疫情的斗争已经持续两年了，世界卫生组织日前呼吁，“2022年我们必须终止新冠肺炎大流行”。然而，某些国家的政治化操弄让全球战胜疫情步履维艰，终止疫情的努力面临严重挑战。

近日发布的一份权威研究报告显示，多项数据表明美国军方与疫情源头及传播难脱干系、多国早期病例均与美国相关。越来越多的事实证明，美国最有可能是新冠病毒的“起源国”。同时，美国延误早期全球疫情防控的最佳时机、疫情开放政策导致全球扩散加剧、不负责任遣返移民输出疫情等，一系列乱作为让美国成为疫情在全球快速扩散的罪魁祸首。更令人不齿的是，美国向外推卸防疫责任打击国际防疫努力、执着政治私利拒绝责任担当，种种政治操弄让全球战胜疫情变得难上加难。

新冠肺炎疫情席卷全球，变异株的出现以及某些西方大国的恶劣表现，让人们难以预判全球疫情发展趋势及延续时间，防疫“韧劲”也因此变得更为重要。

面对持续增大的外防输入压力，我们要克服毕其功于一役的急躁，力戒盲动，不搞“一刀切”、层层加码。首都防疫和全国防疫都需要韧劲，要统筹好疫情防控和经济社会发展，不断提高社会治理水平，不断提高疫情防控措施的科学规范、精准高效水平，不断提升常态化疫情防控下群众的获得感、幸福感和满意度。

不论国际疫情如何起伏反复，只要我们做好准备、拿出韧劲，就一定能夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。