“一院多区”医院管理系列研讨会福建站召开

近日，在国家卫生健康委医政医管局指导下，由人民网·人民健康主办，强生医疗公益支持的“一院多区”医院管理系列研讨会·福建站在福州召开，与会专家围绕“一院多区”建设进行了深入交流和探讨。

医院发展多院区 需把握四条原则

会上，国家卫生健康委医政医管局相关负责人表示，“一院多区”建设发展需要把握四条原则，分别是实力强、控制单体规模、适度建设和发展、功能切换。在多院区建设过程中，综合实力强的公立医院，要在控制单体规模基础上，适度发展分院区。

“原则上，公立医院建设的分院区不设独立法人，人财物全部归主院区所有。”该负责人表示，多院区建设的一大目标是化解异地就医问题，让最优质的医疗资源在不同地域布局，满足当地群众看病就医需求，最终落脚点是实现分级诊疗“区域分开”。

福建省医院协会常务副会长朱发进认为，随着医疗卫生事业发展，“一院多区”又有很多新内涵、新举措。在新冠疫情背景之下，“一院多区”既要考虑平战结合，又要促进优质资源扩容。既要防止“跑马圈地”，又要让老百姓享受到优质资源带来的好处。

华中科技大学同济医学院附属同济医院拥有“一院三区”，分别是汉口同济院区、中法新城院区和光谷院区。该院院长刘继红介绍，同济医院三个院区人财物高度集中、合理分配、统一规划，使得内部资源完全畅通，实现医教研一体化。

刘继红强调，分院区建设要加强一体化管理。同济医院不仅在医疗服务和医院管理方面实现一体化，在医院结构和装修风格方面也实现一体化。

地级市辐射范围小 多院区发展需因地制宜

“一院多区”建设是推动优质资源扩容的重要抓手，福建医科大学附属协和医院院长陈元仲认为，在优质医疗资源扩容方面，除了“一院多区”建设，还可通过强基层方式实现优质资源扩容。一味追求多院区建设，可能会造成资源浪费。

“由于，分级诊疗体系建设不完善，我国现有的优质医疗资源存在相对不足、布局不合理问题，希望通过完善分级诊疗体系，引导并提升大型公立医院疑难危重症诊疗水平，通过‘腾笼换鸟’使现有的优质资源得到充分利用，实现优质资源科学扩容。”陈元仲说。

“在经济欠发达地区，不少地级市医院人才流失严重，发展状况较为艰难。”南平市第一医院院长徐尚华表示，在“一院多区”建设过程中，应多征集展示地级市医院的多院区发展经验。在经济欠发达地区，多院区建设更应获得政府财政倾斜。

厦门大学附属福州第二医院党委书记张帆认为，我国医改的主要目标是分级诊疗，希望在“一院多区”发展相关文件中体现分级诊疗相关内容。

福建省妇幼保健院院长张正绵认为，建设多院区成本较高，部分地级市医院尚未达到发展分院区的阶段。另外，大多数地级市医院辐射范围较小，多院区建设涉及区域医疗资源重新分配问题，应当强化医疗机构的错位发展和分工协作。

福建医科大学附属第一医院院长康德智作为圆桌论坛主持人主持讨论时表示，多院区建设一定要根据医院自身的特点和所在区域具体情况，确定多院区发展方向和布局。“一院多区”建设发展，首先要得到政府支持，然后瞄准制定的目标和战略去布局。

多院区建设需统一规划 信息化管理可降低成本

厦门大学附属第一医院院长王占祥强调了成本的重要性。他认为，医院多院区发展要纳入政府的整体医疗发展布局，力争为区域医疗发展做贡献，力争获得政府的帮助支持。另外，在多院区管理方面，建议“人马未动信息先行”，信息化管理有助于节省成本，提高效率。

对于信息化建设，福建医科大学附属第二医院副院长曾红华认为，信息化建设有助于提高“一院多区”管理水平，协调多院区均衡发展。

如今，“一院多区”建设发展相关文件即将出台，张帆认为，制定政策时需考虑，当地患者医疗服务需求，医疗资源总量与布局，以及医疗机构如何生存、怎样发展的问题。宁德市闽东医院院长刘昌明建议，主管部门进行统一合理规划，做好“一院多区”发展与当地医联体、医共体协作发展。

福建省卫生健康委医政医管处处长洪涛表示，“一院多区”是医院发展的一大趋势。目前，福建省有几种不同类型的“一院多区”发展模式。如何使“一院多区”政策更符合当地发展，需要进一步思考和规划，希望政策出台后能够满足不同地域特色发展。