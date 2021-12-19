吃草莓会得出血热吗？专家辟谣：两者没有关系

人民网北京12月20日电 （记者张文婷）今年入冬以来，西安市各大医院相继接诊多例出血热患者。什么是出血热？它是如何传播的？出血热有啥症状？对此，西安疾控中心相关专家作出解答。

什么是出血热？

西安疾控中心表示，肾综合征出血热，简称出血热，是由鼠类携带病毒并传播引起的自然疫源性疾病。一年四季均可发病，每年有两个发病高峰，在10月～次年1月会出现一个大高峰，称为秋冬峰；4～6月(或5～7月)还会出现一个小高峰，称为春峰。

西安市自发现首例出血热病例以来，一直都是出血热发病高峰地市，主要的传染源为黑线姬鼠。

吃草莓会得出血热吗？

西安交大一附院传染科副主任叶峰认为，出血热跟吃草莓没有关系，出血热的传染源为老鼠。“出血热的传播途径可能是老鼠的排泄物，比如大小便等，当这些污染物污染到了一些物品，且物品没有经过清洗便被人接触，就有可能被感染。”叶峰说。

出血热是如何传播的？

据了解，出血热可以通过多种途径传播，包括接触传播、呼吸道传播、消化道传播、螨媒传播、垂直传播。最常见的为接触带病毒动物的排泄物（唾液、尿液、粪便等）而感染，或摄入被带毒鼠类污染的食物、水等而感染发病，以及吸入被带毒老鼠排泄物污染的气溶胶感染。

出血热发病时有何症状？

西安疾控中心相关专家表示，目前正值出血热发病高峰期，也是呼吸道传染病的高发期，出血热在发病早期症状与感冒、发烧类似，容易被忽视而延误治疗，市民若在此时节出现感冒、发热等症状，要警惕出血热，应立即到正规医院进行救治，不要自行服药，以免耽误病情。

预防出血热 可接种疫苗

西安疾控中心提醒，预防出血热，广大市民应做好以下防护措施：首先是防鼠和灭鼠，可采用粘鼠板灭鼠，堵塞鼠洞，防止野鼠进入室内；也可投放毒饵，门口采用防鼠板、下水道口加铁丝网等防止老鼠进入。

同时，接种出血热疫苗是预防出血热最有效措施之一。出血热疫苗全程规范接种共3针次，前两针间隔14天，第三针间隔一年。前两针为基础免疫，至关重要，请确保至少完成基础针次接种，获得一定免疫力。若完成基础免疫后超过一年，可随时对第三针进行补种。出血热疫苗属于灭活疫苗（死病毒疫苗），疫苗本身不会引发感染。

加强个人防护 不去野外等老鼠有可能生存的地方游玩、就餐

西安疾控中心提到，大家应加强个人防护，养成良好卫生习惯。冬季尽量不去野外老鼠有可能生存的地方游玩，不在野外荒草地上坐卧、露营。避免与老鼠排泄物（尿、粪）或分泌物接触。在野外工作人员尽量穿长袖长裤，不露脚趾的户外鞋，以防被鼠类咬伤。

不在不卫生的小饭馆就餐；不吃生冷特别是容易被老鼠类污染的食物、水和饮料等。住宅、办公室不要裸露摆放正在食用的食物，以免招引老鼠。

要维持场所环境整洁卫生，室内外垃圾及时清理，杂物堆放定期整理，以减少老鼠的食物、隐蔽场所及鼠孳生地。在清理脏乱杂物和废弃物时，要戴口罩、帽子和手套等。

一旦出现发热、肌肉酸痛、皮肤出血点等症状应及时到综合医院诊治。（综合西安疾控中心、西安新闻网消息）