什么样的人容易得出血热？如何防治？中疾控提醒：疫苗接种可有效预防

人民网北京12月22日电 （记者孙红丽）近期，西安出现多例出血热病例，引发不少人关注。什么是出血热？什么样的人容易得？个人和家庭如何防治？有疫苗可预防吗？

对此，中国疾控中心疾控专家提示，流行性出血热是一种可预防的传染病。防鼠、灭鼠是主要预防措施。疫苗接种可有效预防流行性出血热，是个人预防最有效的办法，建议在重点流行区生活工作的人群接种疫苗。

另外，早发现、早休息、早治疗和就近到正规医疗机构治疗（“三早一近”），可显著降低重症和死亡。

什么是流行性出血热？

流行性出血热，又称肾综合征出血热，临床上以发热、出血和肾损害为主要特征，是一种经老鼠传播、由汉坦病毒引起的严重急性传染病。患者起病急，病情进展快，若治疗不及时，可引起死亡。早发现、早诊断、早休息、及时治疗，可显著降低重症和死亡。

中国哪些地区有流行性出血热？

出血热在我国呈全国性分布，各省份均曾有病例报告，其中黑龙江、吉林、辽宁、陕西、山东、河北、江西、湖北、安徽和湖南等省份部分地区发病较高。流行性出血热具有春季（4-6月份）和秋冬季(10月份到下一年1月份)两个发病高峰。

什么样的人容易得流行性出血热？

人群对流行性出血热普遍易感，但发病主要取决于人的生活工作习惯和动物的生活习性。人感染主要与农业劳动、室内环境劳作中接触携带病毒的鼠类排泄物有关。提高个人防护意识，针对性地做好个人防护，可显著降低发病率。

人是怎么感染流行性出血热的？

人感染流行性出血热有多种途径：通过接触含有病毒的鼠尿液、粪便或鼠窝，再触摸自己的眼睛、鼻子、嘴巴等而感染；食用被污染的食物而感染；通过被鼠咬伤或被鼠类体表螨类等寄生虫叮咬而感染；当含有汉坦病毒的鼠尿液和粪便形成颗粒漂浮到空气中时，人可通过呼吸含汉坦病毒的气溶胶而感染。

感染流行性出血热的最危险的行为包括：主要是清除鼠尿、粪和鼠窝；清扫闲弃已久的棚子或房屋；清除曾有老鼠孳生的田间杂草杂物；工作环境中有鼠类滋生、活动（如粮仓）等

所以，进行这些活动时，要带好手套、口罩等，做好个人防护。

有疫苗可预防流行性出血热吗？

接种疫苗是个人预防流行性出血热的有效措施。高发病区16-60岁人群应到当地疫苗接种点接种疫苗。到流行区进行野外探险、旅游、耕种等活动，或在较长期从事野外、户外工作任务前，可接种流行性出血热疫苗，防止被感染。

如何早期识别发现病例，尽早就医？

患者有突然发热，可伴有畏寒、寒战、头痛、全身肌肉关节酸痛、困倦无力，以及恶心、呕吐、腰痛及腹泻等消化道症状，面部、颈部和胸部潮红，淤点和结膜充血等症状中之一或多项症状，应及时就医。