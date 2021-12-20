2021国民消费案例·先锋营销：战马“小能量 大秀场”

【案例名称】

战马：“小能量，大秀场”营销项目

【案例类别】

2021国民消费优秀创新案例·先锋营销案例

【案例背景】

2021年5月，人民网正式启动“2021国民消费优秀创新案例征集活动”，征集在国民消费领域中的创新实践案例。12月17日，由人民网主办的2021国民消费大会在京举办，会上揭晓了一系列2021国民消费优秀创新案例榜单，包括“创新产品案例”“潜力品牌案例”“先锋营销案例”“前沿模式案例”“热门消费地标”“营商环境案例”六大类别。

【案例企业/产品简介】

战马能量型维生素饮料是华彬快速消费品集团在2017年推出的自主研发、生产和销售的品牌。作为华彬集团在中国品牌发展大时代下的新旗手，该产品不仅是华彬洞悉市场发展脉络，顺应饮料消费年轻化趋势，践行“多元化创新”战略的重要体现，更是打造民族品牌新能量的具体表现。

【案例简介】

2021年，战马连续推出六款能量型维生素饮料新品，以多功能、多口味满足消费者多元化、多变化、泛时尚的需求。

为打造年轻人更乐于接受的品牌，战马连续4年赞助新兴电竞产业——英雄联盟职业联赛（LPL）和极限运动系列赛事，快速与年轻消费者建立起联系与共鸣。

从设计理念到产品实践，战马不断进行技术创新：主打的红罐罐身主体材质为铝材，罐身采用特殊的油墨和光油的组合，呈现出凹凸花纹质感和触感，通过视觉、触觉等强化产品感知，同时起到一定的防伪作用。

长期以来，战马积极响应“健康中国”战略，将国民健康融入企业发展规划。倡导“共享发展”理念，推动行业良性竞争共同进步。加强技术创新，积极开拓行业发展新可能。洞察市场趋势，为市场注入正向活力。

（注：以上材料均由申报者提供）