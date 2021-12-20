2021国民消费案例·创新产品：好记有机礼盒

【案例名称】

好记有机礼盒

【案例类别】

2021国民消费优秀创新案例·创新产品案例

【案例背景】

2021年5月，人民网正式启动“2021国民消费优秀创新案例征集活动”，征集在国民消费领域中的创新实践案例。12月17日，由人民网主办的2021国民消费大会在京举办，会上揭晓了一系列2021国民消费优秀创新案例榜单，包括“创新产品案例”“潜力品牌案例”“先锋营销案例”“前沿模式案例”“热门消费地标”“营商环境案例”六大类别。

【案例企业/产品简介】

作为中国有机生活的倡导者，好记一直认为“国潮”不仅是国货之潮，也是本土文化觉醒之潮，更是民族品牌崛起之潮。基于消费观念多元化和个性化发展趋势，好记于2021年推出“好记有机礼盒”。

【案例简介】

在满足消费者的新消费主义需求下，好记通过创新技艺与产品形象等元素构建了有机产品的高壁垒、并通过“专业主义+长期主义”打造出全新价值链。同时，好记不断创新产品形象，与文化IP深度融合。2021年好记推出的有机礼盒，共包括长安宁、多喜乐、皆如愿三款产品,将在商超、电商、O2O等渠道上线，并覆盖全国所有核心城市。

（注：以上材料均由申报者提供）