西安全市已启动全员核酸检测

据国家卫健委12月19日通报，12月18日0至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例83例，其中本土病例44例（浙江31例，其中绍兴市25例、宁波市6例；陕西10例，均在西安市；广东3例，其中东莞市2例、广州市1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在浙江）；报告新增无症状感染者41例，其中本土4例（陕西3例，均在西安市；上海1例，在虹口区）。

据介绍，目前，陕西西安全市已启动全员核酸检测，西安咸阳机场对西安市中高风险地区及所在区县人员严格限制出行。

陕西

西安一地调整为高风险地区

19日下午，西安疫情防控新闻发布会上，相关负责人介绍，受西安市疫情防控指挥部委托，就12月18日晚间西安市雁塔区防控指挥部拟对部分区域进行管控的情况简单作以说明。据了解，雁塔区根据疫情防控工作需要，为确保群众健康安全，雁塔区疫情防控指挥部拟对部分区域进行管控，当晚该项工作由雁塔区相关部门研究协商，网上传出了内部协商函件，引发了广大网民广泛关注。按照省市有关规定和要求，实施区域管控措施有严格的规范和流程，未经批准不能实施，因此请广大市民不信谣、不传谣。目前，根据研判，当地认为雁塔区尚不需要更大范围的严格封控。下一步，当地将根据疫情防控工作进展的态势，适时调整防控策略，严格按照规范流程，提前发布相关信息，请广大市民切实做好个人防护，积极配合疫情防控各项工作。

据新华社报道，经西安市新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定：自2021年12月19日起，将雁塔区小寨路街道长安中路33号长安大学校本部住宅区和北院宿舍区调整为高风险地区。将雁塔区长延堡街道长丰园小区1期2号楼、2期15号楼，雁塔区长延堡街道伟丰花园小区13号楼，雁塔区长延堡街道丈八东路2号家属院1、2号楼，雁塔区长延堡街道紫郡长安小区北区F5栋、F6栋，雁塔区小寨路街道雅荷翠华小区3号楼，碑林区张家村街道九锦台小区12号楼，碑林区张家村街道大学东路66号院80号民房，碑林区长安路街道大话南门小区5号楼，碑林区文艺路街道自由自宅小区B座，未央区未央湖街道翰林北苑小区5号楼，经开区北二环佳家花园小区9号楼，经开区长安大学渭水校区住宅小区10号楼，西咸新区沣东新城上林街道奥林匹克花园小区E3栋调整为中风险地区。西安市其他区域风险等级不变。截至12月19日，西安市共有高风险地区1个，中风险地区13个。

19日，西安咸阳国际机场发布通知，根据疫情防控需要，即日起西安咸阳机场对所有出港旅客，在测温和查验健康码的基础上，将进一步加强疫情防控措施：对西安市中高风险地区及所在区县人员严格限制出行，目前西安市中高风险地区所在区县为曲江新区、雁塔区、经开区、碑林区、沣东新城，如有变化以西安市最新公布为准；对确需出行的西安市中高风险地区所在区县以外人员，西安咸阳机场在航站楼出入口核查48小时内核酸检测阴性证明，无相应证明的则无法进入航站楼。

同时，为切实加强疫情防控工作，有效减少人员聚集和交叉感染，经西安市公安局交通管理局与市生态环境局、市交通运输局会商，决定自2021年12月20日起，暂停执行工作日机动车尾号限行措施，限行措施恢复时间另行通告。

浙江

宁波应急响应等级从Ⅰ级调整为Ⅱ级

19日下午，浙江省人民政府新闻办召开疫情防控新闻发布会通报，自12月18日16时，到19日16时，浙江宁波、绍兴、杭州三地报告新增确诊病例15例（其中，绍兴14例、杭州1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在绍兴）。无报告新增无症状感染者。自12月5日至19日16时，浙江三地累计报告确诊病例475例。其中，宁波累计报告确诊病例74例；绍兴累计报告确诊病例372例；杭州累计报告确诊病例29例。

据绍兴越城区教体局19日消息，根据目前疫情防控形势，部分初中学校初三年级从12月20日起，恢复线下教育教学，其他学校（沥海中学、成章中学、皋埠中学、东湖中学及小学、幼儿园、育才学校）继续实施“停课不停学”。恢复初三年级线下教育教学的初中学校初一、初二年级也实施“停课不停学”。

另据宁波市疫情防控指挥部12月19日消息，根据省、市疫情防控有关规定，经研究决定，从12月19日15时起，全市应急响应等级从Ⅰ级调整为Ⅱ级，解除镇海区除蛟川街道封控区和管控区外的临时封闭管理。同时，城市客、货运正常通行，公交班线自15时起逐步恢复运行；轨道交通20日起恢复运营（其中清水浦、五里牌、枫园三个站点暂停上下客）；不再执行每户两天一人外出采购生活物资的规定；各类商贸服务业、企业有序复工复产；中小学有序恢复教学。

在宁波19日的疫情防控新闻发布会介绍，根据疫情防控有关规定，经综合研判，分类分级将蛟川街道俞范东路-镇骆路-中官路-绕城高速金江路围合的4.2平方公里区域划为封控区；将蛟川街道雄镇路以南（除封控区外）区域划为管控区。两个区域继续实施封闭管理。封控区实行封闭隔离、足不出户、服务上门；管控区实行人不出区、严禁人员聚集。蛟川街道雄镇路以北区域相关人员，实行7天日常健康监测，有异常情况主动向所在村（社区）报备。目前，蛟川街道的疫情形势在向好的方面发展，但还没有完全见底清零，如果防控不力，仍然存在风险。

广东

东莞两地调整为中风险地区

据东莞市疫情防控指挥部19日消息，东莞大朗镇新增的2例确诊病例均在重点人群核酸筛查中发现。自12月19日起，大朗镇长塘社区长塘花街二街（133号、143号、163号）、大朗镇大井头社区碧桂园凤妍苑5幢3单元共2处由低风险地区调整为中风险地区，其他地区风险等级不变。12月13日至18日24时，东莞市累计报告新冠肺炎确诊病例13例。

据东莞19日疫情防控新闻发布会通报，新增的确诊病例12和13，均住在大朗镇长塘社区。确诊病例12、13均为大朗镇美景中路某公司员工，住在公司内部同一宿舍。12月5日至17日，两人均在大朗镇内活动，涉及的场所主要有：东莞高雅彩印有限公司、洋坑塘村、碧水天源体育会所。

根据个案目前流行病学调查、临床表现、实验室检测结果显示，本次疫情前期8例个案感染新冠病毒均为德尔塔变异株，基因组序列高度同源，经研判，目前13名确诊病例仍在同一传播链上。

12月18日，国务院联防联控机制通报称，陕西西安和广东东莞两地的病例基因测序高度同源，为同一境外输入源头的同一传播链。大朗镇19日开展第五轮大规模核酸检测，其他部分镇街也根据实际情况开展多轮核酸检测。

另据广州疫情防控指挥部19日消息，广州新增的1例确诊病例系12月16日境外输入关联病例唐某的女儿，与其母一同居住在广州市越秀区华乐街天胜村65号。作为12月13日境外输入外市返穗确诊病例同栋楼宇居住的涉疫重点人员，于12月13日当天闭环转运至集中隔离场所进行医学观察。12月13日、14日、15日、16日核酸检测结果均为阴性。12月17日晚，核酸检测初筛阳性，18日凌晨，市疾控中心复核阳性，即闭环转运至广州医科大学附属市八医院隔离医学观察。经进一步检查和专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。该病例发病前4天已落实集中隔离管控，所涉及居住和活动场所环境采样检测结果均为阴性，专家评估社区传播风险较低。

上海

新增本土无症状感染者曾在德国确诊

据上海疫情防控指挥部19日消息，新增本土无症状感染者系一名61岁男性，曾在德国居住，于2021年5月在当地确诊为新冠肺炎并入院治疗。10月18日自德国回国，在外地入境并落实集中隔离。11月3日解除隔离后来沪。12月17日因外出需要，自行前往医院进行新冠病毒核酸检测，结果为阳性。经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

该无症状感染者涉及区域和场所包括虹口区四平路780弄源森地带小区、天宝路881号嘉兴街道社区食堂、天宝路812号小刘水果大卖场，杨浦区控江路1665号永和大王（控江路店），已进行终末消毒。目前，已追踪到该无症状感染者在上海市的密切接触者42人，均已落实集中隔离观察。（记者 戴幼卿）