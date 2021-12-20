科学精准防控，安全有序流动

本报北京12月19日电 （记者王美华）国务院联防联控机制18日召开新闻发布会，介绍科学精准做好元旦春节期间疫情防控有关情况。国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，冬春季疫情防控要始终坚持“动态清零”总方针，着力在科学精准上下功夫。要因地制宜、分类指导、分区施策，在落实防控措施的同时，保障人员安全、有序流动，坚决防止简单化、“一刀切”、“层层加码”，最大限度减少对群众生产生活的影响。

“总体来看，近期国内疫情仍呈局部散发和规模性聚集并存特征。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，目前全国疫情形势总体平稳，局部地区发生由境外输入疫情引起的本土聚集性疫情有的已经得到控制，有的正在控制之中。

对于春节是否需要“就地过年”，国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，各地要进行综合分析评估，因地制宜出台相关政策。重点区域、重点人群要严格执行现行防控政策，不能因为春节而改变防控措施；高危人群，如老年人、慢性病患者、孕妇等要尽量减少不必要的出游与聚集。现在处于疫情中高风险的区域，口岸、边境等特殊区域，开展冬奥会、冬残奥会的地区等要继续保持相对严格的管控措施。其他地区应该做好风险评估，综合考虑风险等级、个人免疫状态、疫情形势等，提出有力度、有温度的政策，不能“一刀切”。