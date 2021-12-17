奥密克戎来了 中医药应对变异株效果如何？

“对国内出现的境外输入的奥密克戎病例，我们非常关注，根据中医几千年的疫病理论，还是要抓住疾病的核心病机、症候演变规律，结合发病季节、地域、人的体质特点进行辨症论治。”12月16日，在国家中医药管理局12月发布会上，国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组专家组副组长、广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长张忠德说。

张忠德表示，近期新的变异毒株在国外有流行趋势，中医药对疫病的分型治疗有其机理，目前对这个病的主要临床表现还在收集中，按照中医理论体系，如果有病人出现，医生会第一时间到现场采集临床症候，分析核心病机，根据采集后的症候规律，看看和既往有什么区别，才能确定治疗原则和处方用药。

“实践表明，中医药应对德尔塔变异毒株感染者轻型和普通型有较好的效果，在阻断重症上也有一定疗效。”张忠德说。

张忠德介绍，临床发现，德尔塔变异毒株的感染者发热比例超过80%，以高热、恶寒、头痛、咽干、乏力、腹胀、食欲不振等症状为主，重症患者出现气喘、低氧、汗出不止等急性虚损症状比较明显，而且比例比较高。专家组经过深入研讨和综合分析研判，本轮疫情仍属于湿毒郁闭，中医的核心病因、病机也没有大的改变，仅仅由于地域、气候、饮食习惯等因素不同，在症候特征上有所区别，出现了湿热侧重点不同，还有夹寒、夹热、夹燥、夹淤的表现，临床上也符合中医的“三因制宜”观点。

比如，福建厦门和莆田的患者出现腹泻、呕吐、恶心的症状比较明显，湿邪更重，这和地域、饮食习惯相关。甘肃等西北地区的患者干咳、咽干、口干、咽痒等症状比较明显，这符合“燥邪犯肺”的表现。所以，各地可依据中医的“三因制宜”观点，在原来第八版“三药三方”基础上辨症论治，适当调整治疗。重症患者采用人参早期扶正、全程扶正。同时，也要重视肺肠同治、调肠治肺，大便不通的患者，重用大黄，保持大便的通畅。

“中医药为主治疗德尔塔病毒感染者仍然是非常有效的。”张忠德说，如5—6月广州疫情过程中，收治本土病例166例。其中，单纯使用中医药治疗的患者达到了118例，占比超过了71%，成功阻断了57例有重症倾向的患者往重症转变。

张忠德强调，中医药治疗疾病有多成分、多环节、多靶点的作用特点和优势，中医临床诊治疾病，需要对患者的主要症候特点进行分析总结，最主要的是要寻找到疾病的核心病机，确定治疗方案。

不可否认，中医药在抗击新冠肺炎中发挥了独特作用，如何阐释它的作用机理和机制呢？

对此，海军军医大学张卫东回应，在国家很多项目支持下，其开展了大量的基础研究，在分子、细胞和动物层面进行的机理研究中，采用了很多现代手段。如在轻症阶段，可以看到中药对咳嗽、发热、乏力都有很好的疗效，背后的机理是什么？进一步研究发现，轻症阶段“三药三方”可以提高机体免疫力。

在重症阶段，由于新冠病毒引起人的过度免疫，然后产生了“炎症风暴”，此时中药就可以对炎症风暴有很好的调节作用，抑制免疫细胞释放过量的炎症因子来缓解炎症风暴。

“机理研究方面，我们用数据说话，发现中药中的一些成分起到了很好作用，如甘草里的甘草酸、麻黄里的麻黄碱、黄芩里的黄芩苷和汉黄苷等。”张卫东说。

国家中医药管理局科技司司长李昱表示，要充分发挥中医药临床科研一体化的优势，同步推进临床和机理研究。取得中医临床疗效证据，从多个层次阐明中医药发挥作用的机理，用科学的方法说清楚、讲明白中医的疗效和作用机制。(付丽丽)