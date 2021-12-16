国家中医药管理局:新冠本土感染者除个别情况普遍应用了中医药

2月24日，中药师在安徽中医药大学第一附属医院煎药室为煎好的中药汤剂贴标。新华社 周牧摄

人民网北京12月16日电 （记者张文婷）10月中旬以来，国内多地相继发生新冠肺炎本土聚集性疫情。疫情发生后，各地坚持“中西医并重、中西医结合、中西药并用”，第一时间组织开展中医药防控救治。国家中医药管理局医政司副司长邴媛媛今日在国新办新闻发布会上表示，目前，各地本土确诊病例和无症状感染者中，除个别少数特殊情况人员外，均普遍应用了中医药。

据邴媛媛介绍，中医药深度介入新冠肺炎患者治疗全过程，各地依据国家诊疗方案，规范化、同质化开展中医治疗。对轻型、普通型患者以中医药治疗为主，改善患者发热、咳嗽、纳差、乏力等临床症状，减少向重症发展。对重型、危重型患者采用中西医结合治疗，“一人一策”，发挥中医药在退高热、促进肺部渗出吸收、改善胃肠道症状等方面的疗效，减缓或阻断重症向危重症发展，促进重症向轻症转变。针对部分康复患者出院后仍有乏力、纳差、气虚等症状，应用中药和非药物疗法综合干预，促进功能恢复，提高生活质量。

在国内散发疫情的防控救治中，中医药参与和中西医协作机制也日渐完善。

邴媛媛回顾，去年，突发疫情应急围堵阶段，在实践中创新形成了“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式。在常态化防控探索和全链条精准防控“动态清零”阶段，中西医结合医疗模式和中西医协作机制不断推广完善。各地中医药主管部门在当地应急指挥部统一领导下，统筹协调本地中医力量，形成“第一时间启动中医药参与的应急防控指挥和救治工作机制，第一时间应用中医药防控救治方案，第一时间有中医药专家团队，第一时间用上中药”的经验模式。

同时，在定点医院深化中西医结合医疗模式，中西医专家联合组成专家组，联合制定完善诊疗方案，联合在一线开展救治，联合进行查房会诊和病例讨论。

邴媛媛表示，中医药不仅参与了新冠肺炎患者治疗的全过程，还将其纳入“四早”，充分发挥中医治未病作用，指导各地结合当地气候和人群体质特点，制定中医药预防方案。对集中隔离的密切接触者和次密接触者，以“点开药到”为目标，第一时间进行中医药预防干预，确保中药“应服尽服”、“能服尽服”。将中医药预防延伸到封控社区及一线重点岗位人群，确保有需求的居家隔离人员和一线工作人员“愿服尽服”。各地组织成立中医巡回指导专家组，定时到集中隔离医学观察点和封控社区指导中药预防，开展服药随访。