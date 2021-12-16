国家药监局：安热沙水能户外清透防晒乳等72批次化妆品不合格

人民网北京12月16日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局16日发布《关于72批次不合格化妆品的通告》（2021年第101号）显示，奥丽卡染发膏－自然黑、安热沙水能户外清透防晒乳、资草集海藻颗粒面膜等72批次化妆品不合格。

通告显示，经河南省食品药品检验所等单位检验，标示为广州市润民精细化工有限公司生产的奥丽卡染发膏－自然黑等72批次化妆品不合格。其中42批次不合格产品标签上标示的化妆品注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人（经销商）否认生产或者进口过上述产品；2批次不合格产品标签上标示的受托生产企业否认生产过上述产品。

其中，标示为株式会社资生堂生产的安热沙水能户外清透防晒乳（批号：0050HE）检出标签标识不合格，具体包括：检出批件及标签未标识的防晒剂二苯酮-3，未检出批件及标签标识的防晒剂二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、奥克立林。不合格产品标签上标示的境内责任人（经销商）资生堂（中国）投资有限公司否认经营。

标示为广州市白云区东旗日用化妆品厂生产的资草集海藻颗粒面膜（批号：2021/07/15） 检出霉菌和酵母菌总数、菌落总数超标。

国家药监局要求广东、浙江、上海市（省）药品监督管理局对44批次不合格产品标示的化妆品注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人（经销商）是否实际生产或者进口上述产品作进一步调查；各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述72批次化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

记者注意到，在此次通告中，72批次不合格化妆品不合格项目主要为标签标识、苯基甲基吡唑啉酮、菌落总数等。

资料显示，苯基甲基吡唑啉酮是化妆品准用染发剂之一，其在染发产品中的最大使用量为：0.25%（苯基甲基吡唑啉酮含量占染发剂与氧化剂质量之和的比例）。此次被通告的部分不合格染发类产品被检出超限量使用苯基甲基吡唑啉酮，这些产品中苯基甲基吡唑啉酮含量集中在0.50%-0.87%之间。