胰腺癌新免疫检查点被发现

近年来，免疫检查点阻断疗法在多种类型的肿瘤治疗中表现出彩，然而却对被称为“癌中之王”的胰腺癌束手无策。近日，天津大学生命科学学院吕春婉课题组联合美国佐治亚医学院研究团队，揭示了胰腺癌免疫逃逸和对免疫检查点阻断疗法耐受的分子机制，并在胰腺肿瘤微环境中发现了新型的免疫检查点。该研究成果日前发表在国际肿瘤免疫学期刊《癌症免疫治疗杂志》上。

一直以来，基于程序性死亡受体及其配体的免疫检查点阻断疗法对胰腺癌不起作用。课题组研究发现，胰腺肿瘤微环境中存在着一定程度的T细胞浸润，说明肿瘤浸润T细胞的功能障碍很可能是胰腺癌对该疗法耐受的主要原因。因此，除程序性死亡受体及其配体之外，胰腺肿瘤微环境中可能还存在着其他的免疫检查点或免疫抑制机制。

课题组通过多种测序筛选发现，骨桥蛋白及其配体是除程序性死亡受体及其配体之外的另一个免疫检查点，通过弥补程序性死亡受体的功能从而促进胰腺癌的免疫逃逸和对免疫检查点阻断疗法的耐受，因此通过抑制骨桥蛋白的表达可显著改善免疫检查点阻断疗法的疗效。

研究发现，抑制剂WDR5-47可有效抑制骨桥蛋白在胰腺肿瘤细胞和髓源性抑制细胞中的表达，具有较大潜力被开发为免疫治疗单药用于治疗胰腺癌。（陈曦）