业界精英厦门共推脑血管病防治高质量发展

中国脑血管病死亡占全部死因的约五分之一，具有发病率高、死亡率高、致残率高、复发率高以及并发症多等特点。12月10至12日，2021年厦门脑血管病诊治论坛线上线下同步举行。

来自首都医科大学宣武医院、复旦大学附属华山医院、北京天坛医院、海军医科大学附属长海医院等近三十家全国顶尖医院的70多位脑血管病领域知名专家学者，共同探讨、推动脑血管病防治的高质量发展。截至11日下午17时30分，在线观看人次突破46000人。

大会主席、厦门大学附属中山医院副院长、神经外科学科带头人田新华教授称，经过16年发展完善，论坛已成为中国内地该领域具有一定规模和影响力的高水平的学习交流平台和专业学术盛会。今年因疫情防控需要，扩大线上授课规模，专家阵容更加强大。

论坛设主会场及神经介入沙龙与重症护理论坛两个分会场，来自全国各地的专家学者通过经典病例讨论、学术讲座、现场互动等多种途径，总结2021年脑血管病防治诊疗的热点难点问题，指引更加规范化、精准化、健康优化整合的医疗方向，致力提升本地区脑血管病诊疗水平。

大会主席田新华教授致辞。 厦大附属中山医院供图

田新华教授说，在中国，每6秒就有1人发生脑中风！每21秒就有一人死于脑中风。脑中风还是中国第一大致残性疾病，60%-70%脑血管破裂的患者术后存在不同程度的后遗症。在部分发达国家，由于防治观念强，80%以上脑动脉瘤可以在破裂前检查发现并得到及时治疗。

厦大附属中山医院神经外科是厦门市最早独立建科的神经病学专业学科，现为国家卫健委脑卒中防治工程委员会授牌的国家高级卒中中心，参与了国家科技部组织的“十二五”“十三五”脑血管病相关的重点课题研究，为厦门市神经血管介入医学优势亚专科和脑血管疾病临床研究中心。

“我们最近又刚通过了国家卫生健康委能力建设和继续教育中心的遴选，以第八名的好成绩入围首批国家级神经介入建设中心，也是福建全省唯一一家。”厦门大学附属中山医院神经外科行政副主任陈锷教授在会上分享了这一喜讯，“未来将通过带教培训更好打造神经介入规范化诊治中心，全面推进神经介入专业发展及人才队伍建设。”

脑血管病分为出血性和缺血性两种，神经外科的治疗主要采用开刀显微手术和神经介入技术，无论是出血性的动脉瘤、血管畸形或是缺血性的颈动脉狭窄及烟雾病等患者，显微手术可以通过开颅夹闭、斑块切除或血管搭桥，使病变得到处理、患者康复，中山医院神经外科已拥有最全面的治疗手段的综合应用和复合手术经验。

陈锷教授说，针对出血性脑血管病的神经介入治疗侧重于“修补管道”，因其微创性以及技术应用范围的迅速扩展，近年来广受欢迎，可有效治疗动脉瘤、动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘、颈内动脉海绵窦瘘、脊髓血管畸形、慢性硬膜下血肿等。

目前，该院每年出血性脑血管病介入治疗和造影达近千台。田新华教授和陈锷教授同时强调，脑血管病作为高危慢性病，可急性发病，严重危及患者生命，必须早防早诊早治，建议45岁以上人群可通过超声、磁共振血管造影等技术进行脑血管健康体检。(杨伏山 张舒姗 程菲)