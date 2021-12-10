奥林巴斯杨文蕾：落实“三早”理念 为内镜诊断开拓新视野

近日，由国家卫生健康委医政医管局指导，国家消化内镜专业质控中心、中国县域医院院长联盟主办的“国家消化内镜专业质控指挥中心启动会暨《2020中国消化内镜技术普查》《2021中国县域医院消化内镜基本情况调查》白皮书新闻发布会”在上海举行。奥林巴斯董事长杨文蕾在做客人民网·人民健康直播间时表示，面对消化道肿瘤高发现状，落实“三早”理念非常重要。通过消化内镜实践“早发现、早诊断、早治疗”，是防治消化道肿瘤等重大疾病的重要手段，也是提高患者生活质量的重要途经。

杨文蕾介绍，奥林巴斯自2010年起，就通过开展一系列公益活动向公众普及“早发现、早诊断、早治疗”理念。此外，奥林巴斯每两年还会发布《胃肠镜筛查认知与行为调研报告》，以了解公众肠胃健康保护意识情况，为提升国民健康素养、助力消化疾病防治提供数据支持。

杨文蕾表示，通过内镜相关产品创新研发和改良优化，奥林巴斯致力为医务工作者提供高效便捷的检查、诊断解决方案，为患者提供更加舒适且优质的医疗服务，为内镜诊断开拓新视野，进一步推动中国消化内镜的规范化诊治和发展。

“以5G技术为纽带，奥林巴斯打造的‘智能整体手术室’平台能够将4K内镜技术与远程诊疗、教学有机结合，助力优质医疗资源下沉。”杨文蕾介绍，除了技术创新，奥林巴斯还注重人文关怀，提出“绿色手术”概念，从降低劳动损伤、视觉系统保护、手术烟雾防护等全方位为医务工作者提供安全健康的防护手段和工作场所。同时，也为患者提供更安全、安心的诊疗环境。

针对消化内镜医疗人力资源、设备资源分布不均等情况，杨文蕾表示，奥林巴斯自2009年起，先后在上海、北京和广州成立了医疗技术培训中心，为中国医师提升专业能力、规范术式操作提供设备和平台。过去5年中，奥林巴斯已培训了约25000名内镜手术医师。“同时，奥林巴斯将解决医生短缺问题作为‘中国战略’的重要课题。通过与医疗组织机构合作交流，采用线上线下相结合的方式加强培训活动，聚焦培训更多的县域地区的内镜医师以应对基层医疗需求，提高我国整体的医疗水平。”