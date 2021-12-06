“双集中”让“一老一小”各有所乐

“关爱老人、敬老爱老”“幼有善育、老有所依”……11月29日，走进新疆阿克苏柯坪县中心敬老院，醒目的标语映入眼帘。院中整洁干净，老人笑声爽朗，孩童欢乐嬉戏，这一切得益于当地持续推动的“双集中”工作（即“五保”老人集中供养和孤儿集中收养）。

在“我为群众办实事”实践活动中，阿克苏全面提升敬老和育孤机构关爱供给水平及服务保障能力，持续巩固“双集中”工作成效，让“一老一小”过上有温度、有品质的生活。

福利机构犹如温暖“大家庭”

阿克苏柯坪县中心敬老院“五保”老人阿木提·塞瓦尼患有帕金森综合征，腿部残疾，在福利院护理人员的精心照料下，他的精神状态越来越好，每天都乐呵呵的。他说：“我在这里吃得好住得好，感谢党的好政策！”

和阿木提·塞瓦尼一样，目前，阿克苏有意愿集中供养的“五保”老人都实现了集中供养。孤儿集中收养率也已达100%。“双集中”工作的推行，有效解决了困难群体中“一老一小”的生活保障问题。

走进阿克苏沙雅县社会福利院，就像走进一个热闹的大家庭：老人们在聊天健身，孩子们有的在做游戏，有的在工作人员的辅导下朗读课文。儿童沙拉木（化名）说：“福利院的老师对我特别好，我要好好学习。”

今年以来，阿克苏民政局不断加大“双集中”福利机构项目申报力度，积极争取中央预算内项目资金、中央及自治区福利彩票公益金支持，共申请项目24个，资金达1.14亿元，有效解决了福利机构资金不足、设施不完善的问题，大大改善了“五保”老人和孤儿的生活环境。

在改善硬件条件的同时，阿克苏不断加大敬老院护理人员配备力度，增加协助失能老年人移动、就餐、洗浴等基本生活和服务辅助器具，居室、卫生间、餐厅实现无障碍，目前福利机构护理型床位占比达50%。

2017年初，新疆出台了《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》。目前，全区有意愿集中供养的“五保”老人集中供养率达100%，孤儿集中收养率达100%。

为资金保障注入“资金活水”

18岁的杨艳丽从小就在阿克苏儿童福利院生活，今年以优异的成绩考入青海大学。去上大学前，儿童福利院的老师和小朋友们精心为她准备了生活和学习用品，她还领到1万元资助金。她说：“我上了大学会好好学习，毕业后要成为有用之才。”

阿克苏儿童福利院院长冯秀松介绍，今年该院共有27名孤儿考上疆内外大中专院校，阿克苏地区民政局积极申报“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，争取上级补助资金108万元，为年满18周岁后在普通全日制本科、专科学校及高等职业学校等院校就读的孤儿，按照每人每年1万元进行资助，确保他们顺利完成学业。

除此之外，阿克苏各地还加大资金保障力度，切实保障“双集中”老人和儿童的生活质量，各县（市）将“双集中”福利机构的办公、水、电、暖、气、通信及设施设备维护等运转经费全部纳入地方财政预算予以保障，同时，按照不低于当地最低工资2倍的标准发放福利机构护理人员工资，确保护理人员队伍稳定。

今年以来，阿克苏分两次提高特困人员和孤儿基本生活保障标准，将城市特困人员基本生活标准提高至不低于每月900元、农村集中供养特困人员基本生活标准提高至不低于每月900元，分散供养基本生活标准提高至不低于每月600元；将孤儿集中收养基本生活标准提高至每月1400元。持续提升的资金支持，为“一老一小”的生活保障注入源头活水。

促进“双集中”福利机构标准化

“通过学习，我对老人的饮食结构、心理沟通技巧、日常照料、紧急救护等方面的专业知识和技能有了更为深入的了解，工作起来更得心应手。”谈到今年举行的“学党史 办实事”养老服务人才公益培训，阿克苏温宿县古勒阿瓦提乡幸福大院护理员哈丽努尔·阿塔吾拉赞不绝口。通过实训和线上培训，哈丽努尔·阿塔吾拉从一个护理新手成长为经验丰富的护理员。

在党史学习教育中，阿克苏大力实施养老护理职业技能提升工作，利用网络平台，围绕各类养老护理职业技能学习，组织100名护理人员参加线下培训、234名护理人员参加线上培训，开展理论必修课和实操训练课培训，由第三方认定颁发护理员证书，为“双集中”福利机构标准化建设奠定基础。

此外，阿克苏民政局修订《阿克苏地区养老机构等级评定办法》，按照1星至5星标准评选“星级养老院”，并分别发放100万元至150万元奖补资金，有效推进养老行业规范化、标准化建设。截至目前，已建立地区级44名养老服务人才评定专家库，为11家养老机构发放2020年奖补资金180万元，现正组织开展2021年度养老机构等级评定工作。

阿克苏民政局相关负责人介绍，阿克苏地区将继续加大养老、儿童福利机构指导力度，持续巩固提升“双集中”工作成果，全面落实有意愿“五保”老人全部集中供养、孤儿全部集中收养，努力营造全社会关心关爱老人和儿童的良好氛围。（记者 李慧 赵明昊 通讯员 张路）