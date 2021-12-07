多项考试在即 北京疾控建议：考前14天在京备考

人民网北京12月7日电 （记者孙红丽）据北京市疾病预防控制中心官微消息，接近年尾，多项学习将以考试收官。冬季是流感等呼吸道传染病高发季节，且全球新冠疫情仍处于高位，为做好考前防疫准备，北京市疾病预防控制中心今日提醒，考生应提供本人考前48小时内的核酸检测阴性报告。并且凭 “准考证”、有效身份证件、绿色健康码、绿色通信行程码和“健康承诺书”等，体温检测低于37.3℃，方可进入考点。

北京市疾病预防控制中心还建议，考生应于考试前14天在京备考，非必要不离京。从考前第14天开始，考生自行进行每日体温测量。

同时，关注自身健康状况，凡出现发热（体温≥37.3℃）、咳嗽、头痛、咽痛、腮腺肿大、腹痛、腹泻、呕吐、皮疹、头晕、乏力、结膜充血等症状，应及时主动上报。

另外，考生和家长还应做到以下几个方面：

防护用品

考生应准备好一次性使用医用口罩或医用外科口罩、一次性手套、免洗手消毒液或消毒湿巾等个人防护和消毒用品，并学会正确使用。

保持良好卫生习惯

注意个人卫生，勤洗手并做到用肥皂或洗手液、流动水洗手。考前14天及考试期间尽量减少外出，减少聚会、聚餐等聚集性活动，避免前往人员密集和通风不良的场所。如需外出，应做好个人防护，科学佩戴口罩、保持1米社交距离、加强手卫生。

注意饮食卫生

减少在外就餐次数和时间，不吃或少吃生冷食品，不暴饮暴食，蔬菜、瓜果等要洗净、注意生熟分开。外购即食食品要注意食品的保质期和储存条件。

注意休息和规律作息

考前要按照考试时间合理安排考生起居，保证良好睡眠，适当运动，避免熬夜，规律作息。

考生心态调整

家长要关注考生心理状态，使考生保持身心愉悦，营造温馨、放松的家庭氛围，多与考生交流和沟通，减轻考生心理压力，引导考生积极向上的心态。