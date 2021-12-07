国家药监局：2批次药品不合规 暂停销售并召回

国家药监局官网截图

人民网北京12月7日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布通告，经检验，标示为河北全泰药业有限公司生产的1批次苍术和1批次木香不符合规定。

资料显示，苍术是一种常用中药材，其味辛、苦、温，主要功效是燥湿健脾。木香是一种用途广泛的传统中药材，为菊科植物木香的根，主治行气止痛、健脾消食。

根据通告，经湖北省药品监督检验研究院检验，标示为河北全泰药业有限公司生产的1批次苍术不符合规定，不符合规定项目为含量测定。经青海省药品检验检测院检验，标示为河北全泰药业有限公司生产的1批次木香不符合规定，不符合规定项目为总灰分。

据悉，含量测定系指用规定的试验方法测定原料及制剂中有效成分的含量。总灰分测定的目的是检测中药的纯净程度。

国家药监局表示，对上述不符合规定药品，经标示生产企业所在地省级药品监管部门核查，非该标示企业生产；药品监督管理部门已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施，对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。

国家药监局要求相关省级药品监督管理部门依据《中华人民共和国药品管理法》，组织对上述企业和单位涉嫌生产销售假劣药品的违法行为立案调查；在立案调查工作中，相关药品监督管理部门要相互配合，彻查问题产品来源，并按规定公开查处结果。