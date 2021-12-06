老年人也能长高？安徽消保委揭露“增高贴”真相

人民网北京12月6日电 （记者乔业琼）近日，有消费者咨询安徽消保委，称其在某购物平台看到很多宣称可以长高的增高贴，问是否可信。为此，安徽消保委专门在该购物平台搜索了“增高贴”。

广告截图。来源：安徽消保委

安徽消保委调查发现，这些增高产品虽然生产厂家不同、名称和包装各异，但无一例外都对增高有“奇效”，不仅“成年人可用”，而且“48岁以下还能长”，甚至连“老人都有希望”。在产品宣传页面，这些商家都展示了众多“成功”增高案例。而很多噱头十足的宣传语也令人瞠目结舌。此外，不少产品页面显示其销量可观，页面显示不少拼单数都超过十万件。

安徽消保委举例，11月24日当天该平台的“增高用品畅销榜”显示，排名前20的就有12款都是此类产品，而“增高用品好评榜”的前5名这类产品就占据3席。一家页面宣称“7天保底长20公分”“发誓卖假货全家死”的商品居然有超过1000条好评，位列好评榜第五位。与此同时，在平台页面查找经营者的商户信息却很难找到完整的注册信息。

安徽消保委表示，科学研究已经表明，人类身高与遗传、环境、营养等密切相关，一般青少年在青春期后期骨骺线已接近闭合，待骨骺线完全闭合后基本没有再长高的空间。这些宣称成年后甚至老年人还能长高是纯粹的伪科学。

《中华人民共和国广告法》明确，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。广告主应当对广告内容的真实性负责。《中华人民共和国电子商务法》也明确，电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。安徽消保委表示，这些商家肉眼可见的唬人广告用语已涉嫌虚假宣传，欺骗和误导消费者。

《中华人民共和国电子商务法》明确，电子商务平台经营者应当要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息，进行核验、登记，建立登记档案，并定期核验更新。安徽消保委表示，商家在主要注册信息缺失的情况下仍可在线开业售卖，暴露了该平台存在对商家资质审核把关不严的问题。

《网络交易监督管理办法》明确，网络交易平台经营者应当对平台内经营者及其发布的商品或者服务信息建立检查监控制度。对此，安徽消保委表示，如此众多虚假产品成系列扎堆，甚至还建立了自己的销量、口碑排行榜，该平台是否践行了该条规定值得商榷。

《中华人民共和国消费者权益保护法》明确，网络交易平台提供者明知或者应知销售者或者服务者利用其平台侵害消费者合法权益，未采取必要措施的，依法与该销售者或者服务者承担连带责任。《中华人民共和国电子商务法》也明确，对关系消费者生命健康的商品或者服务，电子商务平台经营者对平台内经营者的资质资格未尽到审核义务，或者对消费者未尽到安全保障义务，造成消费者损害的，依法承担相应的责任。对此，安徽消保委督促涉事购物平台，要落实平台主体责任，注重商家资质审核，加大对平台商家虚假宣传的整治力度，进一步净化平台消费环境，为消费者营造更加便捷、放心、安心的线上消费平台。

最后，消保委提醒广大消费者，要科学理性看待增高产品，切勿盲目相信商家夸大虚假宣传，必要时在医生指导下做出科学理性选择，如遭遇消费欺诈可保存相关证据积极维权。并表示，将持续跟踪此事，必要时将约谈平台整改。