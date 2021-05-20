该给增高产品乱象吃什么“药”

3月到5月历来被视为长个儿的“黄金期”。在电商平台上，商家俨然已嗅到商机，纷纷推出钙锌咀嚼片、助力增高贴、增高拉伸机等五花八门的“增高神器”，宣称可以“激活骨骼二次发育”，实现“快速长高5到20厘米”，适用年龄上限甚至达到44岁。然而，专家指出其中存在不少认知误区，建议大家理性看待，选择科学增高。

不少商家看中一些消费者的增高需求，推出口服、外用、器械等产品。然而，部分商家在增高产品宣传推广上肆意“吹牛”，误导甚至欺骗消费者。比如，夸大适用人群，不仅宣称对儿童青少年有效，而且标榜可以帮助成年人长高，甚至把部分儿童、孕妇等不适宜人群也纳入适用人群。又如，夸大产品效果，既宣称“快速长高5到20厘米”，还声称骨骺线闭合还能长，这样的宣传显然违背科学常识。

由于很多普通消费者缺乏相关医学知识，对增高产品不了解，轻信商家的宣传，结果花钱购买使用增高产品后，轻则没有达到商家所宣传的增高效果，重则给身体健康带来危害。所以，面对增高产品乱象，消费者必须擦亮眼睛，避免被商家收割“智商税”。有关方面也应该把增高常识普及作为治理增加产品乱象的一味“药”，使消费者不再轻易相信增高产品宣传，而是在医生指导下进行食疗，或选择适宜的增高产品。

更重要的是，应该让“吹牛”商家吃“罚药”。根据《广告法》规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。医疗、药品、医疗器械广告不得含有表示功效、安全性的断言或者保证；不得说明治愈率或者有效率。保健食品广告不得含有表示功效、安全性的断言或者保证；不得涉及疾病预防、治疗功能。凡违反规定的，应受到处罚。

有关方面应以媒体报道为线索顺藤摸瓜，对违反上述规定的行为，根据《广告法》第五十五条、第五十八条进行处罚，这是规范增高产品营销的必要手段。此外，为增高产品乱象提供平台的电商企业，是否尽到审核、监督等责任，也要进行调查，一旦查实增高产品乱象的背后，电商企业难辞其咎，也要依法约谈乃至处罚。