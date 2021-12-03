中国两亿老人接种了新冠疫苗（健康直通车·第74站）

近日，北京市海淀区羊坊店街道积极推进新冠疫苗加强针接种工作，通过组织医护人员进社区的方式为20余个社区提供上门接种服务，方便社区居民。图为11月29日，在该街道铁西社区新冠疫苗临时接种点，医护人员为社区老年人接种新冠疫苗加强针。

任 超摄（新华社发）

国务院联防联控机制日前召开新闻发布会，国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢介绍，目前各地区正在稳妥有序推进老年人新冠病毒疫苗接种工作。截至11月29日，我国60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达21517.9万人，其中完成全程接种20631.7万人。

会上，多位专家呼吁老年人加快接种疫苗，适时尽快接种加强针。为何要加快推进老年人新冠疫苗接种？疫苗对老年人的保护效力如何？专家对此进行了详细解答。

老年人接种疫苗有多重要？

“加快推进老年人的接种，无论对老年人本人还是对家庭、对社会意义重大。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟表示，老年人大多有基础疾病，一旦发生感染，发生重症、死亡的风险远远高于年轻人和儿童。根据各国统计情况来看，目前全球死亡人数主要集中在70岁以上。

“中国由于疫情防控工作做得比较好，很难统计到足够的数据来判断老年人感染重症和死亡的风险。”郑忠伟介绍，美国疾控中心公开数据显示，相较于18—29岁人群，65—74岁人群住院风险提高了5倍，死亡风险提高了65倍；75—84岁人群住院风险提高了8倍、死亡风险提高了150倍；85岁以上人群的住院风险提高了10倍，死亡风险提高了370倍。

与此同时，广东、江苏散发疫情以来一些数据分析显示，老年人接种新冠肺炎疫苗后出现重症的风险明显低于未接种疫苗的老年人，出现重症的感染者90%以上没有接种疫苗。

“我国60岁以上的老人的总数达2.64亿人，现在还有大概20%左右，也就是说有5000万左右的老人还没有接种新冠病毒疫苗，这相当于中等规模国家的人口数量。”郑忠伟指出，如果不快速推动这5000多万人群的疫苗接种工作，一旦放松管控，出现重症、死亡绝对人数都是我们难以接受的。我国的医疗资源也必然受到严重的挤兑，造成重大的社会问题。只有全面提高我国新冠病毒疫苗老年人的接种率才有可能为我国疫情防控赢得主动，赢得时间。

住得偏远就不用接种吗？

“我国由于整体疫情防控较好，武汉发生的疫情得到控制后，国内感染风险主要来自于境外输入。”郑忠伟说，所以制定疫苗接种策略时，优先安排高暴露风险人群、重点人群，如海关、边防、民航、医务人员、境外工作人员及其他公共服务人员等，之后才安排18周岁以上包括老年人群，以及18岁以下人群的接种。

“相比而言，我国老年人群的新冠疫苗接种比例较低。”郑忠伟介绍，部分省市80岁以上老年人群接种率不足30%，70岁以上老年人群接种率不足50%，但其感染新冠病毒后发生重症和死亡的风险最高，应加快推进这一人群的新冠疫苗接种。

有些老年人常年居住在偏远农村地区，基本上不外出，自认为感染风险较小，接种意义不大，这种情况是否有必要接种新冠病毒疫苗？

“这个想法是错误的。”郑忠伟强调，很多老年人以为自己待在家里或处于比较偏远的农村，只要不出门或不到外地去，感染风险就降低了，实际不是这样的，大家一定要高度重视——随着年轻人接种疫苗比例越来越高，很多年轻人即使发生了感染，表现的症状可能很轻，甚至是无症状。当他们回家看望老人，特别是在逢年过节和老人团聚的时候，完全可能把病毒带回家，给没有接种疫苗的老人带来巨大的感染风险，如出现重症和死亡的风险。另外，老人一旦出现了重症和死亡情况，给家庭带来的负担非常巨大，所以一定要尽量做到所有的老人应接尽接。

老年人是否应进行加强免疫接种？郑忠伟介绍，通过两年来对新冠病毒的研究发现，老年人接种新冠病毒疫苗后产生的中和抗体水平低于年轻人，而且所有人群在接种新冠疫苗后，随着时间的推移，中和抗体水平也会出现一定程度的下降。“在此，我们不仅呼吁老年朋友们加快疫苗接种，还呼吁老年朋友们适时尽快接种加强针”。

新冠疫苗对老人安全吗？

老年人接种新冠病毒疫苗安全性如何？郑忠伟介绍，我国目前使用的新冠病毒疫苗，按照相关审批要求，在获得有关机构批准附条件上市或紧急使用前，均开展了包括老年人群在内的全人群的I、II、III期临床试验，显示疫苗具有良好的安全性。

“截至目前，我国新冠病毒疫苗在境内外60岁以上老人中的接种数量已经超过了5亿剂次。”郑忠伟介绍，根据得到的数据，国外接种新冠病毒疫苗最高年龄者是106岁，国内接种我国新冠病毒疫苗最高年龄者也是106岁。疫苗在这5亿多剂次以及在高龄者接种过程中都显示出良好的安全性，而且老年人不良反应略低于成年人。

“在各类疫苗中，我国主打的疫苗整体副作用较低。比如接种疫苗后发热的比例大概是17.61/100万，一般不需要处理。严重过敏反应低于千万分之一，只要及时处理就没有什么大碍。”郑忠伟指出，总体来说，我国目前接种几种新冠疫苗安全性的指标好于平常年份接种的各种疫苗。老年人除了曾有过接种疫苗发生过敏性休克或者喉头水肿的情况，以及正在发烧或者处于感染性疾病和神经系统疾病的急性发作期，均可接种新冠病毒疫苗。