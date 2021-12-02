2021年湖南省“世界艾滋病日”宣传活动举办

今年12月1日是第34个世界艾滋病日。为提高广大公众对艾滋病的认识，共同对抗艾滋病扩散传播，湖南省卫生健康委举办“世界艾滋病日”宣传系列活动。

活动现场（受访者供图）

活动现场发布《防艾优生 因爱伟大——湖南省预防艾滋病母婴传播科普宣传片》，旨在向公众科学普及预防艾滋病母婴传播知识，树立“尽早检测、规范治疗、安全分娩和正确喂养” 四个阻断艾滋病母婴传播的关键理念。

活动前期，湖南省卫生健康委组织开展了主题为“生命至上 终结艾滋 健康平等”的预防艾滋病母婴传播绘画征集活动，向公众征集了近200幅画作，经过网络投票、专家评审，最终评选出优秀作品30幅。当日活动现场为获奖单位和个人颁发了证书，优秀作品将持续展出一周。

宣传画作展出（受访者供图）

专家义诊咨询（受访者供图）

本次宣传活动在湖南省14个市州同步开展，各地纷纷组织了预防艾滋病科普知识进校园、专家义诊咨询、线上知识讲座等丰富多彩的主题活动。