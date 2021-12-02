艾滋病感染者遇到新冠隔离怎么办？了解这些知识无需“谈艾色变”

艾滋病是一种危害性极大的传染病，生活中很多人“谈艾色变”。今年的12月1日是第34个“世界艾滋病日”，围绕艾滋病的相关问题，中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心研究员金聪，中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心主任医师吴亚松， 以及中国健康教育中心健康传播部负责人李雨波三位专家进行了详细解答，为公众普及相关防治知识，提高健康意识。

艾滋病能够治愈吗?如何判断自己得了艾滋病？

艾滋病，即获得性免疫缺陷综合征，其病原体为人类免疫缺陷病毒（简称HIV），亦称艾滋病病毒。通常，通过一个人的外表，难以判断出其是否感染了艾滋病。金聪表示，这是因为艾滋病感染在感染病毒之后有长达8—10年的临床潜伏期，这个时期是没有明显症状的。"在进入发病期之前，艾滋病感染者和正常人在外表上看着是一样的，看不出来特别明显的感染情况。如果想了解一个人是否感染了艾滋病，只能通过检测，检测是确认个体艾滋病感染状态最重要的判断方法。"她说。

她在此提醒公众，提前判断自己是否得了艾滋病很重要，及早发现艾滋病的感染状态，及时开始抗病毒治疗，对个人和社会都有很多好处。据了解，感染者及早启动抗病毒治疗，可以尽快抑制病毒在体内的复制，降低病毒载量的水平，延缓病毒进化的过程，减少突变和耐药的发生；也可以保护机体的免疫功能，并且使得免疫功能更好地恢复，减少艾滋病相关疾病（比如机会性感染、肿瘤等）和非艾滋病相关疾病（比如心血管疾病、神经性疾病、代谢性疾病等）的发生，提高艾滋病感染者的生活质量；极大降低死亡风险，延长感染者的寿命；及时了解自身的感染风险和感染状况，减少传播风险的行为。

那么，艾滋病能够治愈吗？吴亚松表示，目前还没有能够治愈艾滋病的药物，很多研究人员还在研究根治艾滋病的方法，防控艾滋病、延缓疾病进展主要依靠抗病毒治疗。需要注意的是，艾滋病感染者进行抗病毒治疗可能会出现耐药的情况，要依据当地的艾滋病耐药病毒株的流行情况，在进行抗病毒治疗前判断是否需要做耐药检测。

同时，提前判断自己是否得了艾滋病很重要，及早发现艾滋病的感染状态，及时开始抗病毒治疗，对个人和社会都有很多好处。据了解，感染者及早启动抗病毒治疗，可以尽快抑制病毒在体内的复制，降低病毒载量的水平，延缓病毒进化的过程，减少突变和耐药的发生；也可以保护机体的免疫功能，并且使得免疫功能更好地恢复，减少艾滋病相关疾病（比如机会性感染、肿瘤等）和非艾滋病相关疾病（比如心血管疾病、神经性疾病、代谢性疾病等）的发生，提高艾滋病感染者的生活质量；极大降低死亡风险，延长感染者的寿命；及时了解自身的感染风险和感染状况，减少传播风险的行为。

哪些地方提供艾滋病病毒感染检测服务？

“应检尽检”是发现艾滋病感染者的有效措施，公众进行艾滋病病毒感染检测需要到权威的机构，获得准确权威的检测结果。

金聪介绍，公众进行艾滋病病毒感染检测可以到各地疾病预防控制中心的自愿咨询检测门诊（VCT）获得免费咨询和检测服务；或者到各地县级以上医院、各地妇幼保健机构以及大部分的基层医疗机构获得检测服务；还有一些开展艾滋病预防的社会组织小组，也可以提供检测咨询和转介服务；高校的学生可以通过自助机购买尿液检测包，自己采集尿液，然后寄送到专业实验室进行检测；最后，公众也可以通过网络购物买到尿液检测服务包寄送到家里，自己采集尿液样本，然后寄送到专业实验室，获得检测结果。

金聪提到，各地疾控中心VCT门诊不但提供HIV检测服务，同时也为有需要的受检者或者咨询者提供免费和保护隐私的咨询服务，包括电话咨询、邮件咨询、门诊咨询等。咨询服务不仅包括艾滋病知识咨询，还提供心理支持咨询，帮助受检者缓解心理压力。另外，个人如果采取尿液自我检测的方式，在采集样本、检测和对结果的读取理解上可能会有一些错误，导致出现一些不正确的结果，一定要到疾病预防控制中心或者正规医疗机构等专业机构再次进行检测，来确认是否真的感染了艾滋病。

据了解，公众可以登陆中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心官网，了解各地提供筛查检测服务的机构和能够提供确证检测服务的机构，获得服务地址和信息。

艾滋病感染者遇到新冠隔离怎么办？

当前是新冠肺炎疫情常态化防控时期，如果遇到新冠隔离，应如何保证患者领到抗病毒药物，保持治疗药物不中断？

对此，吴亚松表示，因为疫情防控原因滞留在外地的患者，可以先联系原来的治疗机构邮寄药品，或者经介绍到滞留当地治疗机构借药，并配合完成借药手续。

他提醒，最重要一点是和治疗大夫保持密切联系。也可以在中国疾病预防控制中心艾防中心公众号里查询全国各地艾滋病抗病毒治疗机构的地址和联系方式。

吴亚松提示正在服用抗病毒治疗药物的感染者，要及时关注全国的和本地的新冠疫情形势和防控政策，尽量减少不必要的外出。如果必须要到外地，在出行期间要尽可能多带一些抗病毒药品，做好药品管理，防止丢失。

怎样提高青少年人群预防艾滋病的意识？

艾滋病主要通过血液传播、母婴传播、性接触传播三种途径传播，青少年是性活跃人群，是需要人们关注的重点对象。对此，李雨波表示，应提高青少年预防艾滋病的意识，相关机构和部门可以采取青少年喜欢的方式，来提高他们的预防意识，比如微电影、公益宣传片等。

“艾滋病虽然还没有疫苗可以预防，但健康教育是预防艾滋病的‘社会疫苗’。”李雨波建议，相关机构和部门可以采取宣传艾滋病相关防治知识、开展主题宣传活动、拍摄公益广告和影视作品等方式，呼吁社会公众消除对艾滋病人群的歧视，普及相关防治知识，提高青少年的预防意识，提升公众的健康意识。（张文婷 实习生信秀文）