三获国家科技进步奖 超声心动专家王新房逝世

昨日，华中科技大学同济医学院附属协和医院发布讣告：超声医学历史先驱者、中国超声心动图之父、学界泰斗、国际著名超声医学专家王新房教授，因病医治无效，于2021年11月30日17时05分在武汉逝世，享年87岁。

毕生奉献给医学界的王新房，先后3次获得国家科技进步奖，14次获得国家部委、省各级奖励。1979年，王新房被授予“全国劳动模范”称号。1988年，当时的卫生部授予他“有突出贡献的中青年专家”称号。

王新房生前照片。图片由华中科技大学同济医学院附属协和医院提供

他是胎心超声监测“第一人”

在医院做产检，当准妈妈们感知到胎儿急促有力的心跳时，不少人都会激动得热泪盈眶……人们不太了解的是，准妈妈们能通过科技感知胎儿心跳，源于王新房的不懈钻研。

20世纪60年代，国内外医生只能靠听、摸来了解胎儿在母体中的情况，听不到胎儿心跳，胎儿是死是活医生并不知道。1963年，王新房和同事用超声波检查一名孕妇的子宫时发现，宫腔内有反射摆动，推想这应是胎儿的肢体活动。

“既然能了解肢体活动，胎心活动是否也能了解？”王新房开始尝试用两个超声探头，一个连着孕妇心脏，一个连接胎儿心脏，得出两个快慢不一的波段，经过多次观察，发现了胎儿心跳反射。

这一成果对诊断早期妊娠、确定胎儿是否存活等具有重大价值，很快在全国推广。1963年，王新房和同事又研制成功我国第一台具有当时国际先进水平，能和心电图、心音图同步显示的超声心动图仪。

由于当时国内外医学界交流不多，国际医学界一直认为欧洲的专家最早应用超声。直到2000年左右，国外学者才发现，早在近40年前，中国的王新房就率先用超声监测胎儿心跳，承认王新房是胎心超声监测第一人。

王新房在学术上的成就还远不止此。通过海上能用超声探测鱼群，他想到了用超声探测肝部有无液体，并将超声诊断仪的灵敏度调高，借此不但可以确定脓肿有无、深浅、大小，还能确定穿刺方向、位置等。这一发现，让国内肝脓肿的诊断正确率提高到90%以上。

为了做研究，他“以身试验”

1978年1月8日，王新房所在医院的一间手术室里气氛紧张：医院主要领导赶到现场，心内、心外两科室主任严阵以待，王新房躺在手术台上，准备拿自己做“双氧水心脏声学造影法”的第一例人体临床实验。

通过用大量动物进行实验，王新房的研究取得了重大进展，但想临床应用，还需要做人体实验。造影剂产生的气体栓塞可能给心脏和大脑带来危害，甚至危及生命，此前也多次出现因剂量不当导致实验动物死亡的例子，谁愿冒着生命危险做实验？最后，王新房决定自己上。

在实验前，不知谁将这个消息告诉了王新房的儿子王贯文，王贯文急忙赶来，生气地质问父亲：“你为啥不告诉我们？我妈知道吗？”

“我研究了这么久，心里有数，你放心。”王新房安慰儿子后，又回到手术台上。经过3次剂量不同的注射，最终确定了双氧水造影的相关数据。

经过3年努力，王新房终于发明出“双氧水心脏声学造影法”，该方法远优于当时国外的造影法，是超声心动医学的重大进展。其后，该造影法在国内外广泛应用于临床。

退休后仍“坐镇”病房超声检查

在身体条件允许的情况下，王新房一有时间就去病房“坐镇”超声检查。住院部的3号检查室，8点开门检查，他每次提前到，放下提包，换上白大褂，和年轻医生一起静候病人。令所有医护人员敬佩的是，他经常风雨无阻到病房，坐在仪器前一检查就是两个小时，一丝不苟，从不喊累。

王新房指导科室年轻医生。图片由华中科技大学同济医学院附属协和医院提供

王新房坐在仪器前，一般不怎么做声，静静看着年轻医生做检查。如遇到疑难重症患者，或是需要进一步明确病因时，他会提出自己的想法和意见，声音温和、解释通透。

协和医院影像超声科一位医生说，每天排队等候检查的患者较多，一忙起来，年轻医生容易忽略一些细节。“但王新房问诊时，每一位患者他都检查得非常仔细，并尽最大努力找准背后的病因，他严谨的态度令我们汗颜。有这位业界权威在现场指导，我们有压力，也学到了很多。”

“我总跟孩子们说，我坐在这，不是来挑错的，我们互相配合为患者明确病因，才能为医生后续诊治提供更准确的影像报告。”王新房说，作为一名医生，要严谨对待每一位病人，只有严格要求年轻医生，今后他们才会将这份严谨传授给自己的学生。

“搞了一辈子的超声影像，心里放不下病人。”王新房说，他只有每天到医院，给患者看病了，这一天心里才踏实。

随着年事渐高，王新房的“战友”大多选择安享晚年，但王新房一直没离开临床一线。2005年，当他71岁高龄时，凭借《三维超声成像的方法学和临床应用研究》，第三次获得国家科技进步奖。

三维超声影像的方法学和临床研究获得国家科技进步二等奖。图片由华中科技大学同济医学院附属协和医院提供