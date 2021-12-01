我国累计报告接种新冠疫苗超25亿剂次

人民网北京12月1日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，截至2021年11月30日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗250797.5万剂次。

接种新冠病毒疫苗是控制新冠肺炎疫情传播的重要措施。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在11月30日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至11月29日，全国完成新冠病毒疫苗全程接种的人数超过11亿人，达到111050.6万人。

国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢介绍，截至11月29日，我国60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达21517.9万人，其中完成全程接种20631.7万人。

米锋表示，11月以来，我国新增本土确诊病例大部分集中在边境和口岸城市。要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略毫不动摇，最大限度减少疫情对经济社会的影响。要加快老年人和3—17岁人群疫苗接种，推进重点人群加强免疫工作。