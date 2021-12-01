艾滋病有哪些传播途径？暴露后如何预防？专家解答来了

今年12月1日是第三十四个世界艾滋病日，据北京市疾病预防控制中心官微消息，今日，北京市疾病预防控制中心疾控专家对艾滋病的传播途径、检测方式、暴露后预防等热点问题进行了解答。

性接触传播是艾滋病最主要传播途径

艾滋病的传播途径只有三种：性接触传播、血液传播和母婴传播。目前我们国家最主要的传播途径就是经性传播，所以如果跟不知道艾滋病感染状况的人发生了无保护的性行为，就有可能感染。特别是男性和男性之间发生的无保护的同性性行为，感染的风险会更高。

由于《献血法》的出台，以及医疗卫生部门针对性的预防控制措施，在正规医疗机构输血、手术、注射、有创诊疗等等都是非常安全的。血液传播最主要的风险是通过注射吸毒，特别是跟他人共用注射器吸毒。在不正规的、没有规范消毒措施的场所纹身、穿耳洞，或者和别人共用剃须刀、牙刷，也会有较低的经血感染艾滋病的风险。

感染HIV病毒的孕妇如果不接受规范的母婴阻断，也有可能传播给胎儿。

除此之外，跟艾滋病患者普通的接触，比如：一起工作、学习、游泳、吃饭、拥抱，甚至共用马桶，都是没有问题的！

做检测，需在最后一次高危行为之后4-8周

在咨询过程中，确实也会有一部分朋友发生了高危行为，那就需要做检测。有的朋友发生高危行为后不久就急着要去检测，这就不太科学了。

“窗口期”是指从艾滋病毒侵入机体到血清抗体、抗原或核酸等感染标志物能被检出之前的时期。只需要记住：要做检测，需要在最后一次高危行为之后4-8周。

那么，怎么做一个快速准确靠谱的艾滋病检测呢？

北京市各区疾控中心都设有艾滋病自愿咨询检测门诊，不仅保密，还是免费的。二级以上医院、妇幼保健院以及大部分社区卫生服务中心也可以提供艾滋病检测。

疾控中心和医院这些专业医疗机构提供的一般是血液检测，准确度高，出结果快。

目前北京市还有一些参与艾滋病防治的社会组织，也可以提供艾滋病检测，他们通常提供的是无创的快速检测，例如尿液、口腔粘膜渗出液检测。另外，可以通过社会组织、自助服务机或者网上预约获得检测服务包。目前市场上也可以购买到自检试剂，由受检者自己完成检测。

但是，大家一定要记住，自检结果是阳性，不一定表示一定感染了艾滋病。这时需要尽快到专业机构接受进一步的确证检测。

暴露后预防服药，最好在24小时以内完成

艾滋病暴露后预防以往主要应用于特殊职业人员，比如：人民警察、医护人员等，而且预防效果非常好。现在，这项服务也被应用到了其他人群中。

如果发生了高危的性行为、遭受了性侵害或者被不明来源的针刺伤，请先不要过分慌张，应尽早进行暴露后预防来降低艾滋病感染的风险。一旦发生了高危行为，越早进行暴露后预防、效果就越好。有研究显示，在两小时内服用阻断药物，成功率可以达到99%。

如果真的需要进行暴露后预防服药，最好在24小时以内完成，最迟也不能超过72小时。

艾滋病暴露后预防药物都是处方药，服用前需要进行专业的风险评估，而且需要在医生的指导下使用。如果您有需要，请到艾滋病定点医疗机构获取。（记者孙红丽）