世卫组织：全面旅行禁令无法阻止奥密克戎毒株传播

新华社日内瓦11月30日电（记者刘曲）世界卫生组织11月30日说，全面旅行禁令无法阻止新冠变异病毒奥密克戎毒株的国际传播，只会给人民生活和生计造成沉重负担，进而对全球抗疫努力产生不利影响。

世卫组织在一份声明中说，该组织26日将奥密克戎毒株列为“需要关注”的变异毒株，此后越来越多的国家采取临时限制旅行措施，包括禁止来自南部非洲国家和其他一些发现该毒株国家的旅客入境。

世卫组织认为，全面旅行禁令无法阻止奥密克戎毒株的国际传播，只会给人民生活和生计造成沉重负担，抑制各国报告和分享新冠流行病学和测序数据的积极性，进而对全球抗疫努力产生不利影响。世卫组织同时建议，身体不适或高风险人群，包括60岁及以上人群或有合并症者，应推迟旅行计划。

世卫组织总干事谭德塞当天表示，一些国家正在采取没有基于证据或本身无效的生硬措施来应对新冠疫情，这种做法只会加剧不平等。各国应按照《国际卫生条例》，采取合理、适度的降低风险措施。