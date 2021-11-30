北京疾控提醒市民：有内蒙古通辽等地旅居史人员需主动报备

11月29日，在羊坊店街道铁西社区新冠疫苗临时接种点，医护人员（前左）为社区居民接种新冠疫苗加强针。新华社记者 任超摄

人民网北京11月30日电 （记者张文婷）近日，内蒙古呼伦贝尔市、通辽市，黑龙江、辽宁等多地通报新增本土确诊病例，加之南非首次检测出一种新冠病毒变异株——奥密克戎变异株，国内疫情防控压力不容小觑。

对此，北京市疾控中心表示，北京市疫情防控面临境外境内双重风险，疫情形势严峻复杂，全市要继续坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略，严格落实防控责任，有效控制和降低疫情传播风险。

北京市疾控中心提示广大市民，有以下地区旅居史人员，请立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好健康监测、核酸检测等各项防护措施，有身体不适者及时就诊。

这些地区分别为：11月24日（含）以来途经黑龙江省齐齐哈尔市讷河市；11月24日（含）以来途经内蒙古通辽市科尔沁区；11月4日（含）以来途经内蒙古呼伦贝尔市。10月24日（含）以来途经辽宁省大连市（除外庄河市、甘井子区）；10 月18日（含）以来途经云南省德宏州；10 月15日（含）以来途经辽宁省大连市庄河市、甘井子区。

同时，健康监测期间要做到：应减少外出，必须外出时做好个人防护，本人和同住成员尽量不外出、不聚集、不聚餐。一旦出现发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状，需立即报告社区，配合核酸检测等相应管控措施。

北京市疾控中心提醒市民，应坚持近期非必要不出京；坚持非必须不出境；密切关注近期国内发生疫情的地区疫情进展情况；不去中高风险地区和报告确诊病例的地区旅游、出差；非必需不要从境外高风险地区邮购商品，谨慎邮购国内有本土疫情报告所在地区的商品，收发快递做好消毒和手卫生。冷链、餐饮、商超、海关、机组、物流、快递、保洁等重点人群做好核酸检测、健康监测等防控措施。

坚持常态化疫情防控措施，科学佩戴口罩，不握手，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守防疫措施，在商场、超市、酒店、影剧院、体育场、公交车、地铁、机场候机室、道路卡口等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。进入公共场所时，要坚持全员健康宝扫码登记入内。