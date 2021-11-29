医保电子凭证推出“大字版” 老人使用更便捷

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）为进一步推动解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，方便老人使用医保电子凭证，近日，国家医保服务平台APP新增关怀版，将页面化繁为简，按钮放大。

如何一键切换“关怀版”？

打开国家医保服务平台APP，在首页医保电子凭证右下方找到【关怀版】，点击即可成功切换。

老人可在此版本使用“医保码”、“医保个人账户余额”、“异地就医”、“消费记录”、“年度费用汇总查询”、“年度费用明细查询”等常用功能。

国家医保服务平台APP截图

如何添加亲情账户？

通过国家医保服务平台APP亲情账户功能，可以代为父母、配偶及子女等家人申领激活医保电子凭证，在手机上可直接查询家人年度医疗费用、个税大病扣除金额。

在国家医保服务平台APP首页点击【亲情账户】进入亲情账户页面，选择“使用身份证号绑定”即可添加家人的亲情账户。

其他常用功能，足不出户轻松办理

医保查询。在国家医保服务平台APP首页点击【个人参保信息】、【缴费记录】、【消费记录】按钮，即可轻松查询到医保账户余额、缴费基数、医保缴费记录明细、医保消费记录明细等。

异地就医。在国家医保服务平台APP首页点击【异地就医】，即可在线上查询异地就医统筹区开通信息，快速办理跨省异地就医备案。