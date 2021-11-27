香港对非洲南部八个地区实施最严格登机及检疫要求

中新社香港11月26日电 香港特区政府26日宣布，将于27日凌晨零时起，禁止21天内曾逗留非洲南部八个地区的非香港居民入境。除目前已经属于高风险地区的南非外，特区政府也指明博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚及津巴布韦为高风险地区。

特区政府发言人说：“非洲南部地区包括南非及博茨瓦纳发现B.1.1.529变异病毒株。虽然科学家未完全清楚该变种病毒对疫情可能带来的影响，或相关突变会否影响疫苗的有效性，但为防患未然，我们必须严阵以待。”

上述非洲南部共8个地区纳入高风险地区后，于21天内曾逗留当地的非香港居民(包括旅客)不会获准入境；香港居民则必须已完成疫苗接种并持认可疫苗接种记录方可登机到港，并在抵港后在指定检疫酒店接受21天强制检疫。

据悉，非洲近期发现有多达32个B.1.1.529新变种病毒，香港日前也录得2宗相关输入确诊病例，患者来自富豪机场酒店感染群组。(完)