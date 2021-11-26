上海确诊病例在京轨迹公布 北京疾控：去过这些地方人员请加强健康监测

据北京市疾病预防控制中心官微消息，11月25日18:00，上海市召开第107场新冠肺炎疫情防控新闻发布会，通报上海市新增3例本土病例，其中病例1于11月12日自厦门前往北京，15日自北京抵沪。

接上海通报后，北京市立即对该名病例在京轨迹进行调查，截止目前共排查出1个居住点位，4个就餐点位。

居住点位为：

11月12日至15日在京期间入住的海淀区远大路福朋喜来登酒店；

就餐点位为：

11月12日17:23-23:29的东城区北新桥的“糯言”餐厅；

13日12:33-13:26的海淀区闵庄路的“海璟阁”餐厅以及17:37-19:40的朝阳区天泽路的Solitude孤独招待所·私房菜;

14日17:13-20:20的朝阳区大酉·M Natural（三里屯店）饭店；

已调查确认28名在京接触人员。

北京市疾病预防控制中心表示，目前我市已对各风险点位采集人员鼻咽拭子标本143件，外环境涂抹306件，结果均为阴性。

经大数据协查，目前未发现上海市病例与我市既往病例轨迹有交集。

请与上述点位有时间重合的人员加强自身健康监测，建议近日进行核酸检测，有身体不适者及时就诊。（记者孙红丽）