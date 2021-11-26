第六批全国药品集采 今日公开申报信息

第六批全国药品集采即将开标。11月26日上午10点，本次集采也将正式进入申报信息公开阶段。北京青年报记者了解到，此次集采瞄准的是糖尿病治疗药物胰岛素。从公开资料来看，这是胰岛素首次进入国采，也是生物药首次进入国采。

根据国家组织药品联合采购办公室此前发布的《全国药品集中采购文件（胰岛素专项）（GY-YD2021-3）》，本次药品集中采购品种为餐时人胰岛素、基础人胰岛素、预混人胰岛素、餐时胰岛素类似物、基础胰岛素类似物、预混胰岛素类似物，共6个采购组。参与本轮国采的品种，均有最高申报价限制，餐时、基础、预混人胰岛素的最高有效申报价为50元1支，餐时、预混胰岛素类似物最高有效申报价为72元1支，基础胰岛素类似物的最高有效申报价最高，为132元。

具体来看，属于本次药品集中采购范围并于2021年11月14日（含）前获得国内有效注册批件的上市药品，质量符合国家有关部门标准，并按有关部门要求生产的产品均有资格参与本轮国采。参与竞标的企业，除药品满足上述要求，还需要在质量标准、生产能力、供应稳定性、企业信用等方面达到本次集中采购要求。

根据东莞证券研报分析，此次集采的81个品种，具体来看，二代胰岛素有43个，占比53%，三代胰岛素38个，占比47%，品种数量最多的是预混人胰岛素产品组（有18个品种），最少的是基础胰岛素和预混胰岛素类似物两个产品组，都只有12个品种。从企业角度看，本土与外企基本持平，本土41个，外企40个。