儿童医院患者可在线复诊开方

近期，本市进一步推进互联网远程诊疗服务，要求有资质的医疗机构加大线上复诊力度。北京青年报记者昨日从北京儿童医院了解到，目前该院所有科室均开展了互联网诊疗服务，不论是本市还是京外的患者，都可足不出户在线复诊。通过线上服务，医生将为患者进行视频问诊，并在线开具处方。患者还可选择在线购药，并将药品配送到家。

互联网诊疗主要针对复诊患者

北京儿童医院门诊部副主任李豫川介绍，为提高疫情期间儿童看病就医便利性，医院于2020年4月20日开通了互联网诊疗服务，患者通过手机即可实现在线复诊、在线开药和处方药品配送到家服务，医生则通过视频的方式提供接诊服务。该功能适用于所有激活儿童医院就诊二维码的患儿。

目前，北京儿童医院所有科室均已开通互联网医疗服务，每个门诊科室都设立了互联网医疗工作站，每日安排不同级别医生出诊。具体的出诊医生、专业、时间，可通过系统查询。值得注意的是，目前互联网诊疗主要针对复诊患者，即使拥有已激活的就诊二维码，院方不建议首诊患者、急重症患者通过线上方式就诊。

挂号信息与就诊人不一致不予接诊

患儿家长可通过关注北京儿童医院官方微信公众号“北京儿童医院服务号”，点击底部菜单栏“医疗服务”，选择“互联网诊疗”进入预约就诊界面。目前可提前预约1至7天的号源。当日就诊时段结束前，如有剩余号源均可预约，每日零点开始放号。预约后需在10分钟内支付医事服务费，未支付的预约号源将自动释放。支付成功后，可在互联网诊疗功能主页“我的记录”功能中查看预约成功或失败结果。

儿童医院互联网诊疗严格实名就医管理，患者在首次登录时，需完成身份验证、完善注册人信息和就诊人信息，并绑定北京儿童医院二维码号。若挂号信息与就诊人不一致，将不予接诊。互联网诊疗的医事服务费统一为50元，目前仅支持微信支付。

挂号成功后，医生将按照系统显示的出诊时段如约出诊，系统也将提示患者前面有几位患者正在等候。因此，患者务必提前安排好时间，在约定就诊时间进入候诊间等待医生呼叫，按序就诊。医生将在预约时段内以视频沟通的方式向患者发送接诊服务。如果医生发送3次接诊服务，患者均未应答，则视为爽约，费用不予退还，如需继续诊疗需在本次就诊单元结束后方可重新预约。

患者可选择在线购药并配送到家

医生进行视频问诊后，将根据复诊患者的病情在线开具处方。就诊结束后，患者若选择在线购药和配送到家，可点击“我的记录”页面中的“在线购药”按钮，选择就诊人后查询待支付处方，点击“立即支付配送”，可选择相应的零售药店，选择“配送方式”中的“快递到家”服务，填写地址、电话等信息后，点击“立即支付”即可。患者所选择的零售药店在接收到处方信息后将与患者联系，确认药品信息、地址及配送方式等信息，完成药品配送到家。

目前，自费患者在互联网诊疗过程中产生的费用可实现线上结算。后续患者可通过线下办理的方式到医保部门申请手工报销。李豫川表示，目前儿童医院正与医保部门积极沟通，一旦可实现线上医保费用分割和结算，将第一时间公布。